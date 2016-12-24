وظائف خالية للجنسين في شركة “توشيبا العربي” للمؤهلات العليا والمتوسطة والمهنيين والتقديم عبر الإنترنت

فى اطار سعينا الدائم بأن نكون حلقة وصل بين الشباب خريجي الجامعات وحملة الشهادات بجميع محافظات مصر وبين أصحاب الأعمال فى كل مكان بالقطر المصري، نقدم لكم أحدث الوظاشف الخالية دائمًا، واليوم نقدم لكم أحدث وظائف خالية ، فقد أعلنت شركة توشيبا العربي، الرائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية داخل مصر وخارجها، عن رغبتها فى تعيين عدد من شباب الخريجين من الجنسين داخل هيكلها الوظيفي فى بعض من الوظائف الشاغرة داخل المصنع التابعة لها.

Advertisements

اعلان شركة توشيبا العربي:

ورد فى اعلان شركة توشيبا العربي، أن الوظائف الخالية المعلن عنها في الشركة تناسب عدد كبير متاحة لحملة جميع المؤهلات المختلفة، ولحملة كلاً من المؤهلات المتوسطة والمؤهلات الفوق المتوسطة وحملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى أن الشركة ترغب فى تعيين بعض من الوظائف الأخرى، حيث تطلب للتعيين فى وظائف مهنية مثل وظائف للعمال، ووظائف سائقين.

الوظائف المطلوبة في شركة توشيبا العربي:

مطلوب للتعيين فى شركة العربي محاسبين مطلوب للتعيين فى شركة العربي مهندسين بجميع التخصصات مطلوب فى شركة العربي متخصصين في الموارد البشرية مطلوب فى شركة العربي عمال وسائقين

الأوراق المطلوبة للعمل بوظائف العربي:

مطلوب صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم . مطلوب من المتقدم صورة من المؤهل الدراسي مطلوب من المتقدم صورة إنهاء الخدمة العسكرية، أو شهادة الإعفاء من الجيش

الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظائف الخالية:

يجب فى المتقدم لوظائف شركة العربي أن يكون حاصل على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة التى يتقدم لها. يجب أن يكون المتقدم لأحد الوظائف أن يكون من حملة المؤهلات العُليا ، كما يشترط أن يجيد كلاً من الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية إجادة تامة . يجب على المتقدمين لوظيفة السائق فى شركة العربي أن يكونوا حاصل على رخصة قيادية، وأن تكون الرخصة سارية فى الوقت الحالي.

طريقة التقديم لوظائف العربي:

يرجي فى الافراد الذين يرغبون في التعيين داخل شركة العربي التقديم بسيرتهم الذاتية والأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: www.careers.elarabygroup.com.