اعلان وظائف لحملة الشهادات العليا بعدد من التخصصات والمعاهد والدبلومات من جميع المحافظات لعام 2017 والتقديم على الانترنت

أعلنت مؤسسة ” ماجد الفطيم “، عن وجود عدد كبير من الوظائف الخالية لعدد من التخصصات الموجودة فى سوق العمل الحالي، وقد جاء فى الإعلان المنشور من قبل مؤسسة ماجد الفطيم التى تعد أكبر شركة توظيف في الشرق الأوسط حاليًا، والتى بدورها تعد المالكة لمشروع مول مصر، أنها ترغب فى تعيين عدد كبير من خريجي المؤهلات العليا لسنة 2017 من جميع المحافظات، وقد ورد بالإعلان الوظائف الشاغرة المعلن عنها وتفاصيل الوظائف ، وأعداد المطلوبين فى كل وظيفة بالإضافة إلى طريقة التقديم فى وظائف مجموعة شركات ماجد الفطيم.

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الوظائف المطلوبة فى مجموعة شركات ماجد الفطيم:

وظائف أداب وتربية: حيث ورد فى الإعلان الرسمي أن الشركة ترغب فى تعيين عدد 365 من حملة الشهادات العليا المناسبة للوظيفة من جميع المحافظات، حيث تقوم الشركة بتوزيعهم حسب الجهة المطلوبة لهم. وظائف المحاسبة: ترغب الشركة فى شغل وظائف عدد 1200 من حملة الشهادات العليا الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة و دراسات مالية ، حيث يتم تعيينهم فى وظيفة محاسبين. وظائف الهندسة: ترغب شركة فطيم فى تعيين عدد كبير من خريجي كليات الهندسة داخل فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية، حيث ورد بالإعلان أن الشركة ترغب فى تعيين كلاً من مهندسين ميكانيكا ، ومهندسين كهرباء حيث تطلب الشركة لتلك الوظيفة 15 مهندس ، مهندسين اتصالات واليكترونيات حيث تطلب الشركة لتلك الوظيفة عدد 32 مهندس ، ومهندسين مدني حيث تطلب الشركة لتلك الوظيفة عدد 58 مهندس ، ومهندسين برمجة حيث تطلب الشركة لتلك الوظيفة عدد 85 مهندس ، ومهندسين زراعه بجميع التخصصات حيث تطلب الشركة لتلك الوظيفة عدد 165 مهندس. وظائف تدريس: أعلنت الشركة عن رغبتها فى تعيين عدد 650 خريجين كلية الأداب بجميع اقسامها فى فروعها بجميع المحافظات. وظائف التنمية الادارية: تحتاج الشركة لتعيين عدد 300 شاب وشابة حاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة ادارة اعمال. وظائف كيميائيين وفيزيائيين: مطلوب للتعيين عدد 80 حاملين بكالوريوس علوم ، حيث ترغب الشركة فى تعيين خريجي قسم فيزياء أو قسم فيزياء وكيمياء . وظائف مكتبية: مطلوب للتعيين عدد 1695 خريجي من حملة شهادة معهد فنى تجاري، او حاصلين على دبلوم تجاري، بالإضافة إلى أنها ترغب فى تعيين عدد 300 شخص من الحاصلين على معهد المحصلين والصيارف. وظائف القانون: مطلوب للتعيين عدد1000 خريجي من الجامعات المصرية من الحاملين لشهادة ليسانس حقوق أو شريعة وقانون. وظائف الاحصاء: مطلوب للتعيين عدد 240 شخص من الحاصلين على بكالوريوس حاسب آلى او حاملين شهادة تكنولوجيا معلومات . وظائف الهندسية المساعدة: مطلوب للتعيين عدد 450 من الحاصلين على شهادة المعهد الفنى الصناعي او الحاصلين على دبلوم صناعي. وظائف سائقين: مطلوب للتعيين عدد 132 سائق ، حيث يشترط أن يكون من الحاصلين على الرخصة المهنية درجة أولي أو درجة ثانية أو درجة ثالثة.

طريقة التقديم لوظائف شركة فطيم:

على من يرغب فى التعيين فى أحد الوظائف المعلن عنها من شركة فطيم، يرجي من التقديم للوظائف عن طريق التسجيل للإستمارة الالكترونية التى قامت الشركة بوضعها على صفحتها الرسمية على الانترنت ، وسوف يتم التواصل مع السادة المرشحين للوظائف فى حالة قبولهم فى أحد الوظائف المعلن عنها لإتمام باقى الإجراءات اللازمة .