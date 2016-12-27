وظائف شركة تارجت للمؤهلات العليا والمتوسطة براتب يصل 5 الاف جنيه والتقديم عبر الانترنت

فى اطار سعينا للإعلان عن أحدث الوظائف الخالية بالأسواق المصرية والعربية والصادرة من الحكومة والقطاع الخاص، نقدم لكم فى هذا المقال أحدث ما ورد من إعلانات خاصة بالوظائف الخالية ، حيث أعلنت “شركة تارجت لمعدات الأنشاء”، مؤخرًا على صفحات جريدة الاهرام ، أنها ترغب فى شغل عدد من الوظائف الخالية لعدد من التخصصات المختلفة بداخلها، حيث تطلب الشركة بعض الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة مجموعه من التخصصات الهامة لديها من أجل سد العجز فى هيكلها الوظيفي ، وسوف نستعرض لكم تفاصيل إعلان وظائف شركة تارجت لمعدات الإنشاء.

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الوظائف المطلوبة لشركة تارجت لمعدات الإنشاء:

مطلوب للتعيين مهندسين ميكانيكا مطلوب للتعيين مهندسين كهرباء مطلوب للتعيين فنيين ميكانيكا وكهرباء

الشروط اللازمة لوظائف شركة تارجت:

يشترط فى المتقدمين لوائف شركة تارجت، أن يكون لديهم خبرة في نفس مجال معدات الأنشاء، وقد ورد أنه يشترط أن تكون سنوات الخبرة لدي المتقدم فىتركيب وفك الأوناش البرجية.

وظائف وتدريب بشكة خاصة:

ورد بالإعلان الرسمي المنشور أن المرتبات الشهرية تبدأ من 5000 جنيه للسادة المقبولين، كما ان هناك فرصة للتدريب بشركة لبهير، وقد جاء فى الإعلان أن الشركة ترغب فى تعيين فنيين وحدات التبريد الصناعية، وقد اشترطت أن يكون لديهم خبرة في الشيللرات، كما ترغب الشركة فى تعيين سكرتيرة تنفيذية وسوف يتم الإتفاق بعد المقابلة على المرتب الخاص بها حيث يتوقف على حسب الخبرة.

طريقة التقديم للوظائف المعلن عنها:

على السادة الراغبين فى التقديم لأحد الإعلانات السابقة وتتوافر به الشروط المطلوبة كما ورد بالإعلان المنشور، يرجي منه الاتصال على الارقام التالية 37603052 / 33369004، كما يمكنه الحضور على العنوان : 3 شارع سليمان أباظة – مهندسين – جيزة ، ومن يرغب فى التقديم عبر الإنترنت يرجى منه ارسال السيرة الذاتية علي الأيميل [email protected]