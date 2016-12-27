وظائف الإمارات: مطلوب معلمين ومعلمات لجميع المراحل والتخصصات واخصائيين ومحاسبين وتسويق وإداريين والتقديم على الانترنت

جاء فى الإعلان الرسمي الصادر من دولة الإمارات الشقيقة عن رغبتها فى تعيين عدد من المعلمين والمعلمات فى عدد من التخصصات المختلفة وذلك فى جميع المراحل الدراسية ، بالإضافة إلى رغبة الإمارات فى تعيين عدد من المحاسبين وبعض الوظائف الإدارية الأخري من الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة والمطلوبة كما جاء فى الإعلانات المنشورة والصادرة من مدارس الامارات والمؤسسات وغيرها.

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أعلنت مدرسة خاصة بالإمارات وتحديدًا فى “راس الخيمة”، عن رغبتها فى تعيين بعض من مسؤولين موارد بشرية، وعدد من منقذ سباحة حيث اشترطت أن يكون المتقدمين من الذكور، بالإضافة إلى رغبتها فى تعيين عدد من المدرسين والمدرسات لجميع التخصصات المعروفة داخل المدرسة، كما ورد فى الإعلان أن المدرسة تريد شغل بعض الوظائف الخالية الأخري بداخلها لإستكمال هيكلها الوظيفى مثل وظية محاسب، ووظيفة اخصائى اجتماعى، بالإضافة إلى تعيين سكرتيرة.

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وظائف مدرسة المشاعل الوطنية:

ورد فى الإعلان الصادر من مدرسة المشاعل الوطنية عن أحدث الوظائف الخالية الموجودة فى المدرسة والتى ترغب فى شغلها، حيث أعلنت المدرسة عن حاجتها فى شغل بعض وظائف للمعلمين والمعلمات وذلك فى جميع التخصصات بالإضافة إلى تعيين البعض فى وظائف رياض الاطفال ومعلمات الصف، والتقديم عبر العنوان الموجود بالإعلان.

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وظائف مؤسسة تعليمية كبرى:

ورد فى وظائف الإمارات أن هناك شركة كبري تعلن عن حاجتها فى شغل بعض الوظائف الخالية لتعيين موظفات تسويق، كما ترغب فى تعيين من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ولديهم خبرة فى نفس المجال فى وظيفة المبيعات والتسويق عبر الهاتف، حيث ورد أن الراتب قد يتراوح بين 5000 إلى 8000 درهم، ويتم التقديم عن طريق الإيميل الموجود بالإعلان الرسمي التالى.