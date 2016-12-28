وظائف وزارة القوى العاملة: اعلان عن 843 فرصة عمل لـ 23 مهنة بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها سوف تنتهي من استلام طلبات التوظيف الخاصة بدولة الكويت يوم الخميس القادم، حيث تم الإعلان عن وجود 843 فرصة عمل لعدد 23 مهنة مختلفة فى دولة الكويت الشقيقة، فقد تم الإعلان عن وظائف وزارة القوي العاملة للعمل بالكويت بعد أن طلبت شركتين مقرهما بالكويت يعملان في مجال المعامل والهندسة والمقاولات ، شغل بعض الوظائف الخالية بداخل هيكلهما الوظيفى، حيث طالبتا أن تقوم وزارة القوي العاملة بتأمين تلك العمالة لهما، وقد جاء فى الإعلان الرسمي الذى أعلنت عنه القوي العاملة أن المرتبات الشهرية فى تلك الوظائف الخالية التى أعلن عنهاسوف تتراوح ما بين 120 دينار كويتي إلى 750 دينارا كويتي، كما أن الشركتان سوف يتكفلان بمصاريف السكن والمواصلات بالإضافة إلى ثمن تذاكر السفر للمقبولين فى تلك الوظائف المعلن عنها كما تمتاز هذه الوظائف بوجود البدلات والإضافات ايضًا، وسوف يتم استلام طلبات المتقدمين لأحد الوظائف المطلوبة خلال أوقا ت الدوام الرسمي للوزارة حيث تحدد أن يتم الإستلام من 9 صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.

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بيان وزير القوي العاملة:

أعلن وزير القوى العاملة ، “محمد سعفان”، فى بيان رسمي أصدره يوم أمس الثلاثاء بخصوص وظائف الكويت، أن التخصصات والمهن المطلوبة من أجل العمل بشركة “كي سي سي للهندسة والمقاولات” في دولة الكويت هي:

وظيفة مدني بكالوريوس هندسة مدنية: حيث يطلب فيها للعمل من الجنسين “ذكور وإناث”، وقد ورد فى تلك الوظيفة أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب شهري مقداره 750 دينارا كويتيا، واشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة من 8 إلى 12 سنة فى نفس المجال، كما اشترط ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 38 سنة. وظيفة حاسب كميات: حيث اشترط أن يكون حاصل على كالوريوس هندسة مدنية، وقد ورد فى تلك الوظيفة أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب شهري 600 دينار، وقد ورد فى الشروط المطلوبة فى تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لديه خبرة فى نفس المجال من 15 سنة إلى 25 سنة ، كما يشترط ألا يزيد السن بالنسبة للمتقدم فى تلك الوظيفة عن 45 سنة. وظيفة مساح أراضي: يشترط فى المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس أو على الأقل دبلوم مساحة، وقد ورد فى تلك الوظيفة أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب من 300 إلي 400 دينار، ويشترط فى المتقدم أن يكون لديه خبرة فى نفس المجال تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة، كما يشترط ألا يريد السن عن 38 سنة. وظيفة مساعد مساح أراضي: يشترط فى المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل متوسط وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 130 دينارا ، وجاء فى الإعلان أنه يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بنفس المجال ، كما أن السن يجب أن يكون من 20 إلى 30 سنة. وظيفة مراقب مدني: يشترط فى المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على معهد فنى هندسي ، وقد ورد فى تلك الوظيفة أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب من 250 إلى 400 دينار، ويشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة وأن يكون السن من بين 25 إلى 42 سنة. وظيفة مراقب تشطيبات: يشترط فى المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على معهد فنى هندسي وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 350 دينارا، وقد ورد بالإعلان أن المتقدم يشترط أن يكون لديه خبرة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة بنفس المجال. وظيفة نجار وحداد مسلح: سوف يتم تعيين المقبولين براتب شهري مقداره 180 دينارا، ويشترط فى تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات. وظيفة عامل بناء ومساح محارة: حيث يرغب فى تعيين كلاً من “مبيض محارة” ومبلط ، وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 150 دينارا، ويشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى نفس المجال. وظيفة عامل سيراميك: قد أعلن أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 160 دينارا ويشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يزيد سن المتقدم على 42 سنة. وظيفة عامل عادي: ورد فى الإعلان أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 120 دينارا، وألا يزيد السن للمتقدم على 42 سنة. وظيفة فني أنابيب خرسانية: يشترط فى المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل متوسط وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 150 دينارا. وظيفة مساعد فني أنابيب: مؤهل متوسط، وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 125 دينارا خبرة 5 سنوات. وظيفة سائق: يشترط فى المتقدمين لتلك الوظيفة أن يكون السائق لديه “رخصة درجة أولى” بالإضافة إلى أنه يكون حاصل على مؤهل متوسط، وقد ورد أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 140 دينارا. وظيفة عامل حفر: حيث أعلن أن المقبولين سوف يتم تعيينهم براتب 120 دينارا و ويشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة 5 سنوات، وأن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 20 إلى 30 سنة.

ورد فى تصريح وزير القوي العاملة، أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات يتوفر لديها ايضًا عدد من التخصصات الاخري والتى وضحها الوزير كالتالي:

وظيفة “كيج مان”: أعلن أن المقبولين فى تلك الوظيفة سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 250 إلى 350 دينارا كويتيا. وظيفة مراقب فرقة أسفلت: جاء فى تصريحات الوزير أن المقبولين فى تلك الوظيفة سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 200 إلى 250 دينارا كويتيا ، حيث يشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة 5 سنوات على الاقل فى نفس المجال. وظيفة سائق “مدحلة”: حيث ورد فى تلك الوظيفة أنه مطلوب عدد 3 سائق مدحلة، ومن يتم قبولهم سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 180 إلى 200 دينار. وظيفة عامل عادى: من يتم قبولهم فى تلك الوظيفة سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 100 إلى 120 دينارا. وظيفة “شويك”: من يتم قبولهم سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 200 إلى 220 دينارا، ويشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة 5 سنوات فى نفس المجال. وظيفة مراقب أعمال ترابية: من يتم قبولهم سوف يتقاضون راتب شهري يتراوح ما بين 200 إلى 250 دينارا ويشترط فى المتقدمين أن يكون لديهم خبرة 10 سنوات فى نفس المجال.

طريقة التقديم فى وظائف الكويت:

ورد فى تصريحات السيد وزير القوي العاملة، ان الوظائف الخالية المذكورة تم توفيرها من خلال “مكتب التمثيل العمالي” بسفارة مصر والموجود في دولة الكويت ، والذى قام بدوره بالتنسيق مع الشركات الراغبة فى تعيين تلك الوظائف، وجاء ذلك فى اطار توفير حرص الحكومة على توفير فرص العمل لأبناء مصر والطامحين فى العمل بالخارج، وقد تم التأكيد من قبل الوزير بأن وزارة القوى العاملة، لديها كافة الصلاحيات اللازمة والمطلوبة والتى يحتاجها العاملين من أجل التصديق على العقود وإنهاء التصديقات اللازمة والتى يحتاجها المتقدمين .

وجدير بالذكر أن الوزير قد صرح بأنه سوف يتم تجاهل كافة الطلبات المتقدمة لأي وظيفة ولا يتوافر بيها الشروط المطلوبة، وعى السادة الراغبين فى التقديم إلى أحد الوظائف المعلن عنها يرجي منهم تقديم الطلبات الخاصة بهم بالإضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية التابعة لهم وشهادة الخبرة بالسنوات المطلوبة “بشكل شخصي”، حيث يتم اسليم الطلبات من المتقدمين باليد وذلك فى العنوان التالي:

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الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة.