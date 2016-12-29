وزارة التموين: فتح باب التقدم لوظائف “للمؤهلات العليا والدبلومات والعمال والسائقين” بالمحافظات

أعلنت وزارة التموين أنها قامت بفتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية بجميع المحافظات، وذلك وفقا للإعلان الرسمي الصادر من الشركة القابضة للصوامع مصر، حيث ترغب فى تعيين عدد من الأفراد من كلاً من محافظات “الغربية – الشرقية – الدقهلية – الفيوم – الاسكندرية- البحيرة – المنيا – بني سويف – قنا – اسوان – الاسماعيلية – السويس- الجيزة – القليوبية – المنوفية”، وقد ورد فى الإعلان المنشور أن التقديم مفتوح حتى يوم الاحد 1 من شهر يناير لعام 2017، ثم تم مده بعد ذلك على حسب كل وظيفة بموعد محدد لها، فى اطار حرص الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص ، حيث يتم قبول الأوراق الرسمية من السادة المتقدمين للوظائف حتي يوم الاثنين القادم فى تمام الساعة العاشرة صباحا ، حيث ورد بالإعلان أنه يشترط ان تكون الأوراق المقدمة كاملة وضم نموذج التقديم الخاص بالوظائف الخالية المنشورة.

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التخصصات المطلوبة من وزارة التموين:

وفقا لما ورد بالإعلان الرسمي المنشور ، أنه مطلوب للعمل جميع التخصصات خريجي كلية الهندسة بالإضاف إلى عدد من الاخصائيين والفنيين كما ترغب وزارة التموين فى تعيين عدد من العمال والسائقين بالإضافة إلى شغل وظائف خالية بعدد من الموظفين فى بعض الاقسام المختلفة، وذلك فى المحافظات المعلن عنها.

الاوراق المطلوبة فى وظائف التموين:

مطلوب من المتقدمين صورة البطاقة الشخصية .

مطلوب من المتقدمين صورة المؤهل الدراسى

مطلوب من المتقدمين صورة شهادة الخدمة العسكرية

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مطلوب من المتقدمين صورة اشتراك النقابة المهنية

مطلوب من المتقدمين صورة رخصية القيادة للسائقين