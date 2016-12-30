وظائف البنك الأهلي المصري لخريجي كليتي تجارة وحقوق والتقديم إلكترونيا حتي 31/12/2016

ورد فى الإعلان الرسمي الصادر من البنك الأهلي المصري عن بدايةاقامة فصل عمل جديد للأفراد الراغبين فى الإشتراك لجميع خريجي الجامعات المصرية، حيث ورد فى الإعلان المنشور أنه سوف يقبل للإنضمام إلى تلك الدفعات من الأفراد حديثي التخرج وقد حدد البنك الأهلي الصري الدفعات التى تقرر ان تضم إلى فصل العمل الجديد وهي “2012، 2013، 2014، 2015، 2016″، حيث يتم قبول جميع طلبات جميع المتقدمين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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شروط التقدم للوظائف البنك الأهلي المصري:-

يشترط فى المتقدم لوظيفة البنك ألا يزيد سنه عن 35 سنة. يشترط فى المتقدم لوظيفة البنك عدم وجود أقارب له بنفس البنك حتي الدرجة الثالثة. يشترط فى المتقدم لوظيفة البنك صحة عنوان السكن المدون فى الإستمارة المقدمة.

الوظائف المتاحة بالبنك الأهلي المصري:-

وظيفة خدمة عملاء. وظيفة موظف سيلر. ورد فى الإعلان أنه يوجد بعض الوظائف الخالية بالبنك والتى تحتاج لخريجي الجامعات بتقدير عام مقبول. وظائف لليسانس حقوق.

طريقة التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري:

يرجي من خريجي الجامعات الراغبين فى التقديم لأحد الوظائف الخالية التابعة للبنك الأهلي المصري ملئ طلب، التقدم وملئ البيانات المطلوبة على اللينك التالي من جميع المحافظات https://www.nbe.com.eg/hrrec/ ، وجدير بالذكر أنه بعد الإنتهاء من تدوين جميع البيانات المطلوبة يقوم المتقدم بإرساله حتي يقوم البنك بمراجعة الطلب وثم يتم إخبار المتقدمين بموعد المقابلة لهم وذلك عبر الإيميل.