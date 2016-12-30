المجلس الاعلى للتعليم بقطر: وظائف للمعلمين والمعلمات لجميع التخصصات والمراحل ” ابتدائى – اعدادى – ثانوى ” لعام 2017

أعلن “المجلس الاعلى للتعليم” بدولة قطر الشقية عن رغبته فى شغل بعض الوظائف الخالية داخل هيكله التعليمي، عن طريق تعيين بعض المعلمين والمعلمات ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فى عدد من المدارس بداخل دولة قطر، من أجل العمل مع العام الدراسى 2017 ، حيث ورد فى إعلان المحلس الأعلى للتعليم بقطر أنهم يحتاجون لمدرسين ومدرسات بجميع المراحل التعليمية حيث مراحل تعليم ” ابتدائى – اعدادى – ثانوى ” ، ويشترط فى المتقدمين أن يكونوا من أصحاب الكفاءات حيث يتم اختيار الأكفاء فقط من المتقدمين بالإضافة إلى يتسمون بالدافعية والانجاز .

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الوظائف المطلوبةبدولة قطر:

مدرسين ومدرسات احياء مدرسين كيمياء وفيزياء مدرسين ومدرسات تاريخ مدرسين فنون بصرية مدرسين ومدرسات جغرافيا مدرسين تربية بدنية مدرسين ومدرسات حاسب آلى مدرسين ومدرسات لغة عربية مدرسين ومدرسات صعوبات تعلم مدرسين ومدرسات رياضيات مدرسين انجليزى مدرسين علوم شرعية ، والكثير من التخصصات الأخري.

مزايا الوظائف المعلن عنها:

ورد فى اعلان معلمين ومعلمات قطر أنه سو يتقاضى المقبولين فى أحد الوظائف المعلن عنها راتب شهري مميز، حيث تحدد أن يكون راتب المتزوج 6000 ريال قطرى بالإضافة إلى علاوة سكن مقدارها 6000 ريال قطري، أما بالنسبة لغير المتزوج سوف يتقاضي راتب شهري مقداره 6000 ريال قطري ، كما سوف يتقاضي علاوة سكن مقدارها 6000 ريال قطري.

طريقة التقديم لوظائف قطر:

على من يرغب التقدم لأحد الوظائف الخالية المعلن عنها من داخل مصر وخارجها من الدول العربية، يرجي منه ملأ استمارة التقديم وجميع البيانات المطلوبة بدقة وللتسجيل على اللينك التالي فى وظائف المعلمين والمعلمات بقطر :http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=10233.