تفاصيل النشرة القومية للتوظيف لشهر ديسمبر 2016: 9652 وظيفة خالية لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة والدبلومات والمهن الحرة

فى اطار سعي موقع مصر365 ، لمساندة الشباب الباحثين عن عمل ووظائف خالية فى مصر بجميع المجالات العلمية والمهنية والحرفية ايضًا نقدم لكم يوميًا وبشكل دوري ما يتم الإعلان عنه فى كل مكان من الشركات والحكومة والقطاع الخاص والوظائف الخالية ايضًا خارج مصر وداخلها، واليوم نقدم لكم ما ورد من وظائف خالية فى الساحة المصرية، حيث قامت وزارة القوى العاملة والهجرة، بالنشر على موقعها الإلكترونى إعلان رسمي يضم فى طياته عدد كبير من الوظائف الخالية والتى تناسب جميع المؤهلات والحرف ايضًا فى اطار نشرها للنشرة القومية للتشغيل، حيث جاء فى إعلان الوزارة أن الشهرة الحالية لشهر ديسمبر تضم عدد كبير من الوظائف لخالية داخل الشركات المختلفة بجميع المحافظات بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بكل إعلان وكل وظيفة كما تضم النشرة الأعداد المطلوبة لجميع الوظائف المعلنة والشروط اللازمة والتى يجب توافرها فى المتقدمين ، كما توضح النشرة المميزات التى سوف يحصل عليها المتقدم من الوظيفة فى حالة قبوله بها.

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الوظائف الخالية بالنشرة القومية للتشغيل:

ورد بين طيات النشرة القومية للتشغل لشهر ديسمبر 2016، والتى صدرت مؤخرًا بالعدد رقم 367، أن النشرة تحتوي على عدد 9652 وظيفة متنوعة، حيث تحتاج الشركات بمختلف مجالاتها عدد كبير من الوظائف والتى تطلب فيها مختلف التخصصات الدراسية والجامعية مثل خريجي كليات الهندسة وكلية التجارة، وخريجي كليةالحقوق، وكلية الآداب، بالإضافة إلى جميع المؤهلات العليا الأخري، وكذلك يوجد بالنشرة القومية الصادرة لشهر ديسمبر وظائف عديدة لحملة المؤهلات المتوسطة والحاصلين على شهادة دبلوم تجارة وشهادة دبلوم صنايع وخريجي دبلوم زراعة، وكذلك يوجد وظائف شاغرة لكل من يريد العمل فى وظيفة عمال وسائقين وللعمل كمندوبين مبيعات.

وظائف خالية بالنشرة القومية:

جاء فى النشرة القومية رقم 367 والصادرة لشهر ديسمبر 2016، عدد كبير من الوظائف الخالية لمهندسين معماريين، بالإضافة إلى انه مطلوب كلاً من أفراد أمن، ومساعد مسئول فرع، ومدير فرع، ويوجد وظائف لأخصائى تسويق إلكترونى، وفنى تشغيل، وفنى صيانة، كما ترغب الشركات فى تعيين ضابط أمن، وعامل تجهيز وتحضير، بالإضافة إلى تعيين مضيف، ومساعد ومضيف، وديليفرى، وهناك طلبت لتوظيف كلاً من عامل إنتاج، وممثل خدمة عملاء، ووظائف لعامل ماكينة صباغة، وعامل ماكينة سنجر، ومن يرغب فى العمل فى وظيفة مندوب مبيعات، فنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، كما يوجد وظائف شاغرة لفنى رقابة جودة، وحداد وهناك مطلوب للعمل مسلح، وسائق ونش، وفنى أمن صناعى.

لينك وظائف النشرة القومية:

لجميع الراغبين فى الإطلاع على الوظائف الخالية بالنشرة القومية للتوظيف والصادرة عن وزارة القوى العاملة والهجرة فى العدد الجديد الصادر عنها برقم 367 والخاص بشهر ديسمبر 2016 ، والذى يحتوي على 9652 وظيفة خالية بجميع التخصصات المختلفة لجميع المؤهلات والحرف والصناعات بجميع المحافظات، الدخول على هذا الرابط:

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http://www.manpower.gov.eg/PDF/National%20bulletin/jornal_new_in_367_in.pdf.