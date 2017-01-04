وظائف خالية 2017: وظائف الازهر الشريف للإناث 2017 والتقديم الكترونيا حتى يوم 16 يناير

فى اطار سعينا الدائم موقع مصر 365، لنشر كل ما هو جديد فى عالم الوظائف الخالية من كل مكان ، حتى نكون حلقة وصل بين الشباب وأصحاب الأعمال والهيئات الحكومة، ونقدم لكم أحدث ما ورد على ساحة الوظائف الخالية والمنشورة بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 3 يناير 2017 ، حيث تم نشر الإعلان رسميًا على موقع الازهر الشريف , وقد ورد فى الإعلان أن مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية يرغب فى شغل بعض الوظائف الخالية لديه عن طريق تعيين عدد من العناصر النسائية فى بعض الوظائف التى ترغب لمؤهلاتهم ومهارتهم دون الذكور، وذلك من أجل شغل وظائف شاغرة في قسم الفتاوى النسائية ، وسوف يتم تعيين المقبولين فى هذه الوظائف عن طريق الندب أو النقل من العاملين بين مؤسسة الأزهر الشريف، كما ورد بالإعلان أن الوظائف المتاحة سوف تكون فى محافظة القاهرة الكبرى فقط , على أن يتم التقديم فى لتلك الوظائف المعلن عنها إلكترونيا، وأن باب التقديم مفتوح حتى يوم الاثنين 16 يناير 2017 .

Advertisements

الوظائف المطلوبة من الازهر الشريف:

مسئول فتوي

الشروط المطلوبة لوظائف الأزهر الشريف:

يشترط فى الإناث المتقدمات أن يتوافر فيهن بعض الشروط الضرورية وهي كالتالي:

يشترط فى المتقدمة لوظائف الأزهر أن تكون ضمن صفوف المعلمات بقطاع المعاهد الأزهرية. يتوجب على المتقدمة ألا يزيد عمرها عند التقيم عن 40 عامًا. يشترط فى المتقدمة لوظائف الأزهر أن تكون من ساكني القاهرة الكبرى ، بحيث تكون من محافظات “القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية”. يشترط فى المتقدمة إجادة الحاسب الآلي حيث يشترط أن تجيد التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة. شترط فى المتقدمة أن تكون من الحاصلات على مؤهل عالٍ، حيث يطلبًا طبقًا لإعلان الأزهر الشريف أن يكون تخصصهافى أحد العلوم التالية: “شريعة أو أصول الدين قسم التفسير والحديث”. يفضل أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه وذلك في تخصص الشريعة.

طريقة التقديم فى وظائف الأزهر:

على السيدات الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويرغبن فى التقديم فى تلك الوظيفة المعلن عنها إرسال السيرة الذاتية الخاصة بها على البريد الغلكتروني التالي: http://www.azhar.eg/jobs/internal ، وجدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح على بوابة الأزهر الإلكترونية من يوم الإثنين الموافق 2/1/2017م ، وقد تقرر أن ينتهي يوم الإثنين الموافق 16/1/2017م من استلام الطلبات المقدمة، حيث لا يلتفت لأي طلبات مقدمة بعد هذا التاريخ.