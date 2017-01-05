وظائف خالية فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمؤهلات العليا والدبلومات والتقديم باليد لمدة 15 يوم

فى اطار سعينا مصر365 ، لتقديم أحدث الوظائف الخالية فى الساحة بوجه عام، سواء داخل مصر أو خارجها، لنكون حلقة وصل دائمًا بين الشباب وأصحاب الأعمال، وما ورد من إعلانات للوظائف من أصحاب الشركات والهيئات الخاصة والعامة، نقدم لكم اليوم أخر ما ورد من وظائف خالية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث إعلان شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة ، حيث ترغب الشركة فى شغل عدد من الوظائف الخالية لديها فى اطار إستكمالها لهيكلها الوظيفي بالشركة، ونستعرض معكم اليوم تفاصيل الإعلان الرسمي الصادر من شركة مياه الشرب، حيث أسماء الوظائف الخالية المطلوبة، وطريقة التقديم لهذه الوظائف بالإضافة إلى العنوان المنشور فى الإعلان الرسمي للوظائف التى يتوجب التقديم فيه.

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وظائف خالية فى شركة مياه الشرب:

مطوب مهندس إدارة الشبكات والنظم. مطلوب للعمل مهندس تطوير برامج مايكروسوفت مطلوب لشركة المياه مهندس تطوير برمجيات اوراكل مطلوب مهندس ادارة قواعد بيانات اوراكل مطلوب للعمل مهندس صيانة حاسبات مطلوب لشركة المياه عدد 18 سائق معدات مطلوب رخصة مهنية درجة أولي مطلوب للعمل عدد 1 ميكانيكي ديزل مطلوب للعمل عدد 1 ميكانيكي سيارات

طريقة التقديم لوظائف شركة مياه الشرب:

ورد فى إعلان شركة مياه الشرب أنه على من يرغب فى التقديم رسميًا لأحد الوظائف الخالية المعلن عنها ، يرجي منه التوجه إلى العنوان التالى ، حيث يشترط أن تتم عملية التقديم باليد:

بنادي مياه القاهرة الكائن – أخر شارع أحمد سعيد أمام شركة تاكي – الوايلي.