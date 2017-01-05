وظائف خالية للشباب من الجنسين في وزارة الآثار والتقديم عبر الأنترنت

أعلنت وزارة الأثار تالمصرية عن وجود بعض الوظائف الخالية ترغب فى تعيين من تنطبق عليه الشروط المطلوبة لشغلها، حيث ورد فى الإعلان الرسمي المنشور من وزارة الاثار المصرية والصادر من المكتب الإعلامي لمكتب وزير الآثار ، أنه يرغب فى تعيين بعض الافرتد فى بعض الوظائف الخالية بالوزارة، حيث صرح بأنه يحتاج إلى 2 من العاملين حيث يتم تعينهم فى صفوف وزارة الآثار المصرية، كما أن هذين العاملين سوف يعملون فى وظائف مؤقته أو وظائف دائمة وفقا للشروط اللازمة لوظيفة من أجل شغل الوظائف المتاحة بالوزارة، وسوف نستعرض معكم فى هذا المقال التفاصيل التى وردت فى إعلان الوزارة والمسمي الوظيفي للوظيفة الخالية المعلن عنها من وزارة الاثار، وطريقة التقديم المقررة طبقًا لإعلان وزارة الاثار.

Advertisements

وظائف وزارة الاثار:

-مهارة الصياغة الصحفية.

الشروط اللازمة لوظائف وزارة الأثار:

يشترط فى المتقدم لوظائف الأثار أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة سواء كان فى التحدث أو فى الكتابة. يشترط فى المتقدم لوظائف الأثار التفرغ التام لهذه الوظيفة، وذلك من أجل طبيعة العمل المقررة.

طريقة التقديم لوظائف الأثار:

على من يرغب فى التقديم رسميًأ فى وظائف وزارة الأثار المطلوبة يرجي منه تقديم الأوراق اللازمة و السيرة الذاتية الخاصة به وإرسالهم على البريد الإلكتروني المنشور بالإعلان الخاص بوزارة الأثار وهو كالتالي: [email protected] ، وجدير بالذكر أنه قد ورد بالإعلان الرسمى الخاص بوزارة الأثار أن التقديم لهذه الوظائف متاح حتى يوم 7 من شهر يناير 2017، ولن يتم الإلتفات لأى تقديمات بعد هذا التاريخ.