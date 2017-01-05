وظائف وزارة التربية والتعليم: فتح باب التقديم لجميع التخصصات بوظيفة معلم مساعد حتى 12 / 1 / 2017

اعلان وظائف وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التعليم المصرية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية لعدد من التخصصات المتنوعة للعمل فى وظيفة معلم مساعد ، كما ورد فى الإعلان المنشور رقم 1 لسنة 2016، أنه باب التقديم لطلبات السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم والمستوفون للشروط المطلوب بحسب كل تخصص حتى يوم 12 / 1 / 2017، وقد جاء فى الإعلان الرسمي عن المسابقة المحلية بمديرية التربية والتعليم ، أن الوظائف المطلوبة سوف يتم تعيين المقبولين والذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فى محافظة جنوب سيناء، وسوف يتم استيلام الأوراق المطلوبة والبيانات المحددة حتى المواعيد المحددة لكل التخصصات المذكورة فى الإعلان.
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مواعيد استلام الأوراق المطلوبة لوظائف التربية والتعليم:
- ورد فى الإعلان الرسمي المنشور أنه سوف يتم استيلام الاوراق المطلوبة من يوم 1/1/2017 وحتى يوم 3/1/2017 فى عدد من التخصصات المختلفة ، وكان بيانها كالتالي: “عربى – انجليزى – فلسفة ومنطق – المانى – ثانوى فنى صناعى تجارى – ثانوى فنى صناعى ملابس جاهزة – ثانوى فنى صناعى زخرفة – ثناوى فنى صناعى تريكو – ثانوى فنى صناعى تبريد وتكييف – ثانوى فنى تجارى قانون ثانوى فنى تجارى – مجال زراعى”.
- وضح اعلان وظائف التربية والتعليم أنه سوف يتم استلام الأوراق المطلوبة من يوم 4 / 1 / 2017 وحتى يوم 8 / 1 / 2017 لعدد من التخصصات المتنوعة، والتى جاء بيانها كالتالي: “علوم – رياضيات – حاسب الى – اخصائى نفسى – تربية فنية – ثانوى فنى زراعى – مواد زراعية – رياض اطفال – اقتصاد منزلى – امين مكتبة – اخصائى اجتماعى – اخصائى صحافة”.
- قد جاء فى وظائف التربية والتعليم أن باب التقديم سوف يكون مفتوح من يوم 9 / 1 / 2017 وحتى يوم 11 / 1 / 2017 ، فى كلاً من التخصصات التالية: “فرنساوى – دراسات اجتماعية – تربية خاصة – ثانوى فنى صناعى كهرباء – ثانوى فنى صناعى ميكانيكا – تربية موسيقية”.
- كما سيتم فتح باب التقديم من يوم 12 / 1 / 2017 ، حيث يقبل طلبات الطعن من المتخلفين، وجدير بالذكر انه يجب على السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم تقديم اصول المستندات الخاصة بهم بالإضافة إلى نموذج طلب التوظيف والذى يوجد على الموقع الالكترونى الخاص ببوابة جنوب سيناء، كما أن الإعلان أكد على أنه لن تقبل الطلبات من المتقدمين بدون هذا الطلب.
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