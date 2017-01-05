وظائف وزارة التربية والتعليم: فتح باب التقديم لجميع التخصصات بوظيفة معلم مساعد حتى 12 / 1 / 2017

اعلان وظائف وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التعليم المصرية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية لعدد من التخصصات المتنوعة للعمل فى وظيفة معلم مساعد ، كما ورد فى الإعلان المنشور رقم 1 لسنة 2016، أنه باب التقديم لطلبات السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم والمستوفون للشروط المطلوب بحسب كل تخصص حتى يوم 12 / 1 / 2017، وقد جاء فى الإعلان الرسمي عن المسابقة المحلية بمديرية التربية والتعليم ، أن الوظائف المطلوبة سوف يتم تعيين المقبولين والذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فى محافظة جنوب سيناء، وسوف يتم استيلام الأوراق المطلوبة والبيانات المحددة حتى المواعيد المحددة لكل التخصصات المذكورة فى الإعلان.

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مواعيد استلام الأوراق المطلوبة لوظائف التربية والتعليم: