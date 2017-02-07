نقابة الصيادلة: إلغاء الإضراب الكلي بعد موافقة الوزير على مطالبنا

أعلن وزير الصحة فى بيانه اليوم ,إنتهاء الأزمة مع نقابة الصيادلة بعد موافقته على المطالب المقدمة من مجلس النقابة بحضور نقيب الصيادلة وعدد من أعضاء المجلس , لتعلن النقابة عن التراجع عن الإضراب الكلي المقرر له في 12 فبراير , وجاء بيان الوزارة بصدور قرار وزارى بشأن الأدوية منتهية الصلاحية, مما يعني صدور قرار خلال ساعات بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها من والأسواق لما لها من خطورة على المريض و في خسائر كبيرة للصيدلى , وجاء المطلب الثاني بالرجوع للعمل بقرار 200 لسنة 2012، بشأن تراخيص الصيدليات و الذى يلزم الصيدلي من الحصول على شهادة قيد من النقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية ووقف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2017 , والذي يلغى موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى ويمنح النقابة العامة حق حصول الصيدلى على شهادة قيد فقط , أما القرار 200 فيلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى وذلك لغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات والدخلاء على المهنة, أما المطلب الثالث فجاء بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى مما يعني حصول الصيدلى على هامش ربح 25 % للأدوية المحلية و18 % للأدوية المستوردة فى جميع الأدوية التى تغيرت أسعارها وفقا لقرار وزير الصحة بزيادة أسعار 10 ألاف صنف من الأدوية.

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نقيب الصيادلة يرحب بقرارات الوزير:

من جانبه, أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، على إلغاء الإضراب الذى دعت إليه النقابة و كان من المقرر له 12 فبراير,وأكد الوكيل ، على إعادة العمل بالقرار 200 لسنة 2012 بشأن تراخيص الصيدليات والذى يلزم الصيدلي بالحصول على شهادة قيد من النقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية والتحري من خلال اللجان المختصة لمنع وجود دخلاء على المهنة ومنع فكرة السلاسل ,مشيرا إلى تشكيل لجنة لبحث مشاكل القرار الوزارى رقم 499 , لحل كافة مشاكل الصيادلة، وأشار إلى أنه بصدور قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مع تطبيقه، من الممكن أن نعلن أن مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية , في هذا السياق ,أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة, على إصدار قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية لجميع أنواع الأدوية المحلية أو الأدوية المصنعة وذلك لمدة عام كامل، وأشار عبيد إلى عودة العمل بالقرار الوزارى رقم 200 والذى يعطي الحق للنقابات الفرعية والنقابة العامة فى الموافقة على ترخيص الصيدليات، لمنع وجود دخلاء بالمهنة , وأشر عبيد إلى أن الوزير أعرب عن تقديرة واحترامه للصيالة والنقابة.