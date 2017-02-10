أسرار العناية بالبشرة وجمالها خلال فصل الشتاء

مع حلول فصل الشتاء وموسم البروده يعاني بعض الاشخاص من تشققات وجفاف في البشرة ,وفي هذا المقال سوف نأتي بافكار وخطوات للعناية بالبشرة لتجنب تلك المشاكل الشائعة.

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1-الخلطات المنزلية الطبيعية:

ان الخلطات الطبيعية والتي تجهز داخل المنزل لهي من الطرق الفعاله جدا في تنقية البشرة وبدء شتاء بلا عيوب بالبشرة واكثر حيوية ,حيث ان احتياجات البشرة تتغير بتغير المناخ لذا, فان الخلطات الطبيعية تساعد في مواجهة تلك المرحلة عن طريق تغذية البشرة وعنايتها.

2-شرب الماء :

يعتبر شرب الماء صيفا او شتاءً من الطرق الهامة جدا للحفاظ على صحة ونضارة البشرة فليس ضروريا فقط تناول المياه في فصل الصيف وانما ايضا يساعد خلال فصل الشتاء عن طريق مقاومة جفاف البشرة مما يجعل شرب الماء طريقة فعاله فى الحفاظ على نضارة البشرة وخاصة عند السيدات .

3-المرطبات:

من المسلم به اننا نقوم بارتاداء الملابس الثقيلة اثناء فترة الشتاء لتدفئة اجسامنا ولكن هل فكرت يوما كيف نخفف من بردوة بشرة الوجه التي تزيد حساسيتها خلال الشتاء ؟,لذا فان الكريمات المرطبة هامة لترطيب البشرة.

4-مرطبات الشفاه:

يجب علينا عدم اهمال الشفاه بل هي الاكثر حساسية للجفاف خلال الشتاء لذا يجب الحفاظ على مداومة ترطيب الشفاه باستخدام البلسم بانتظام ,مع ضرورة منع استخدام المرطبات الثقيله حتى لا تؤثر على مسام الجلد بالشفاه.

5-الكريم الواقي :

ليس معنى ان الشتاء فصل للبرودة فان البشرة لاتتأثر باشعة الشمس فهذا خطأ تمام بل ان البشرة ايضا تتاثر في الشتاء بأشعة الشمس مما يؤدي الى تلف البشرة لذا ينصح باستخدام كريمات الوقايية من الشمس قبل الخروج بمده لا تقل عن نصف ساعه.

6-عناية الجسم :

يجب ايضا ان نضع فى الاعتبار بشرة باقي الجسم وتنظيفها وازالة الميت منها مره كل اسبوع .

7- مصل الترطيب:

استخدام الامصال المرطبة يعتبر اكثر فعالية من الكريمات المرطبة وينصح ان تكون الامصال جزء من روتينك اليومي للعناية بالبشرة ,ويجع السبب وراء ذلك فى ان الامصال ترطب بعمق اجزاء البشرة خلال الشتاء حيث ان هذا الفصل يحتاج عنايه اكثر من غيره بسبب الطقس البارد

8- تنظيف البشرة بالكريمات:

من المفضل خلال الشتاء استخدام الكريمات بدلا من الجيل حيث ان الجيل يزيد من جفاف البشرة حيث تكون اكثر حساسية خلال الشتاء كما يزيد من تهيجها ,لذا الكريمات المنظفة تعتبر الافضل ولكن احرصي على اختيار انواع عالية الجوده لتنظيف البشرة من بقايا الماكياج مع ترطيبها.

9-التقشير المنتظم للبشرة :

خلال فصل الشتاء تتراكم بعض طبقات من الجلد الميا والغير صحي فيجب عليكى التخلص منه بتقشير البشرة بلطف للتمتع ببشرة اكثر نضارة.

10-الزيوت:

تعتبر الزيوت من اهم وسائل حماية البشرة من الجفاف حيث تمتص البشرة مايلزمها من الرطوبة عن طريق الزيوت فتصبح ناعمه دائما.