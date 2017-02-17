محافظة مطروح تسهل على مرضي الكبد عناء السفر الى الاسكندرية

صرحت دكتور هدي الجلاد ,مدير التأمين الصحي بمحافظة مطروح ,أنه تم التوصل الى موافقة من وزارة الصحة بتحويل مرضي الكبد الي لجنة الكبد بمطروح بدلا من الاضطرار الى السفر لمحافظة الاسكندرية.

وقالت هدي الجلاد للصحف المصرية أنه قد تم الاتفاق مع اخصائي قلب ليقوم بالكشف على المرضي وذلك في غياب الاستشاري ,كما سيتوافر استشاري للاوعية الدموية وأخصائيين للجلدية ,كما تم التعاقد مع وزارة الصحة على أشعة رنين مغناطيسي ,وذلك تسهيلا على مرضي الكبد بدلا من سفر الحالات الى الاسكندرية كما في السابق.

وأضافت أنه قد تم الانتهاء من مركز للارشاد والتوجيه بالعيادة النموذجية بالمدينة ,وذلك لتوعية وارشاد اولياء الامورد وابنائهم.

على الجانب الاخر ,صرح اللواء محافظ مطروح “علاء أبو زيد” أن المحافظة تضع نصب اعينها فى هذه المرحلة على تطوير الخدمات الطبية والتامين الصحي بمطروح ,وذلك لخدمة 300 ألف مواطن من اطفال ومواليد ونساء معيلات وارامل واصحاب معاشات وعاملين بالاضافة الى طلاب المدارس المختلفة.

وأكد أبو زيد انه سيتم مراعاة التنسيق بين مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة وهيئة التامين الصحي وذلك حتي يتم تحويل الحالات الجراحية الكبيرة اليها وتوفير الخدمة اللازمة لهم وذلك للتسهيل على المتردد على الهئية من محافظة مطروح