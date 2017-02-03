وزارة التضامن تطلق مبادرة “اطمن علي نفسك ” غدا السبت

تبدأ يوم غد السبت الموافق 4/2/2017 ، و في الاطار لخاص بالقيام بمحاربة الفيرس المنتشر في مصر و هو فيرس “سي” ، حيث سيتم غدا القيام باطلاق المبادرة الخاصة بمحاربة ذلك الفيرس في مصر ، و سيتم القيام باطلاق تلك المبادرة التي ستبدأ غدا تحت مسمي “اطمن علي نفسك” ، و ستكون تلك المبادرة و التي ستطلق غدا تحت رعاية وزارتي الصحة و الاسكان و التضامن ، و سيتم من خلال تلك المبادرة و لتي ستطلق غدا السبت القيام بعرض ما قامت الحكومة بوضعه خلال الفترة الماضية من خطوات تتضمن في نهايتها القيام بالقضاء علي ذلكالفيرس من مصر بشكل نهائي ، و سيتم تطبيق تلك لخطة في جميع محافظات مصر من أجل القيام بالقضاء علي ذلك الفيرس من جميع المحافظات في مصر .



هذا و سيتم أيضا خلال اطلاق المبدرة و لتي ستتم غدا السبت ، القيام بتوضيح أخر ما وصلت اليه مصر خلال قيامها بمحاولة التخلص من ذلك الفيرس ، هذا بالاضافةالي اخر الأدوية و لعلاجات التي تستخدمها مصر من أجل اقضاء علي الفيرس .