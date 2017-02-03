هذا ووفقا للعديد من التقارير و التي قد قامت وزارة الصحة بوضعها خلال الفترة الماضية و التي تتعلق بذلك الشأن و القيام بمحاولة القضاء علي ذلك الفيرس ، فقد قالت الوزارة خلال التقارير الخاصة بها أن محافظات المنيا و الشرقية و كفر الشيخ تعد من أكثر المحافظات و لتي قد جاءت علي قائمة المحافظات المصابة بذلك الفيرس ، و قد كانت محافظ المنيا صاحبة المركز لأول من بين المحافظات الأكثر اصابة بذلك الفيرس ، و بالتالي فانه و علي ذلك و بم أن المنيا هي أولي لمحافظات ان المبادرة لخاصة بالقضاء علي ذلك الفيرس سوف يتم اطلاقها من خلال مركز ملوي تحديدا قرية لبراجيل ، وكان الاختيار لتلك القرية قائم علي أنها القرية الأكثر فقرا و كذلك لأكثر بعدا عن عاصمة المحافظة التابعه لها ، ها بالاضافالي أن النسبة الخاصة بالاصابة بفيرس “سي” ترتفع في تلك القرية بشكل كبير بالنسبة لنسب الاصابة في القري المجاورة .
وزارة التضامن تطلق مبادرة “اطمن علي نفسك ” غدا السبت
تبدأ يوم غد السبت الموافق 4/2/2017 ، و في الاطار لخاص بالقيام بمحاربة الفيرس المنتشر في مصر و هو فيرس “سي” ، حيث سيتم غدا القيام باطلاق المبادرة الخاصة بمحاربة ذلك الفيرس في مصر ، و سيتم القيام باطلاق تلك المبادرة التي ستبدأ غدا تحت مسمي “اطمن علي نفسك” ، و ستكون تلك المبادرة و التي ستطلق غدا تحت رعاية وزارتي الصحة و الاسكان و التضامن ، و سيتم من خلال تلك المبادرة و لتي ستطلق غدا السبت القيام بعرض ما قامت الحكومة بوضعه خلال الفترة الماضية من خطوات تتضمن في نهايتها القيام بالقضاء علي ذلكالفيرس من مصر بشكل نهائي ، و سيتم تطبيق تلك لخطة في جميع محافظات مصر من أجل القيام بالقضاء علي ذلك الفيرس من جميع المحافظات في مصر .
هذا و سيتم أيضا خلال اطلاق المبدرة و لتي ستتم غدا السبت ، القيام بتوضيح أخر ما وصلت اليه مصر خلال قيامها بمحاولة التخلص من ذلك الفيرس ، هذا بالاضافةالي اخر الأدوية و لعلاجات التي تستخدمها مصر من أجل اقضاء علي الفيرس .
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