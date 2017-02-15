مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية اليوم الأربعاء 15-2-2017

في إطار حرصنا الشديد نحن فريق تحرير موقعنا الإلكتروني ” مصر 365 ” على تقديم كل ما يهم القراء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والعالم العربي ، نسعى دائما وأبدا إلى تقديم خدماتنا يوميا، كما نطمح في تطوير الخدمات اليومية التي نقوم بتقديمها، وعلى ذلك فنقدم لكم الآن مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية لليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر فبراير الجاري للعام 2017، يذكر أن مواقيت الصلاة قد تختلف من مكان لآخر ومن دولة لآخرى وذلك تبعا لخطوط الطول ودوائر الغرض التي تحدد التوقيت الخاص بكل مدينة ودولة على حدة، ولذلك تختلف مواقيت الصلاة والتوقيتات الخاصة بكل مدينة أو منطقة حتى لو كانت تابعة لنفس الدولة، وإليكم الآن مواقيت الصلاة الخاصة بأهم المحافظات داخل حدود جمهورية مصر العربية.

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مواقيت الصلاة في مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية:

الفجر 05:9 صباحا.

الظهر 12:09 مساءا.

العصر 03:18 مساءا.

المغرب 05:43 مساءا.

العشاء 07:00 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية:

الفجر 05:14 صباحا.

الظهر 12:14 مساءا.

العصر 03:21 مساءا.

المغرب 05:45 مساءا.

العشاء 07:04 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان:

الفجر 05:01 صباحا.

الظهر 12:03 مساءا.

العصر 03:17 مساءا.

المغرب 05:43 مساءا.

العشاء 06:57 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط:

الفجر 05:14 صباحا.

الظهر 12:11 مساءا.

العصر 03:23 مساءا.

المغرب 05:48 مساءا.

العشاء 07:18 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية:

الفجر 05:05 صباحا.

الظهر 12:05 مساءا.

العصر 03:13 مساءا.

المغرب 05:38 مساءا.

العشاء 06:56 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة السويس:

الفجر 05:08 صباحا.

الظهر 12:04 مساءا.

العصر 03:13 مساءا.

المغرب 05:38 مساءا.

العشاء 07:08 مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر:

الفجر 05:06 صباحا.

الظهر 12:04 مساءا.

العصر 03:17 مساءا.

المغرب 05:42 مساءا.

العشاء 07:12 مساءا.

مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ:

الفجر 04:56 صباحا.

الظهر 11:57 صباحا.

العصر 03:08 مساءا.

المغرب 05:33 مساءا.

العشاء 06:49 مساءا.

والآن نقدم لكم مواقيت الصلاة في أهم العواصم العربية:

مواقيت الصلاة في العاصمة السعودية الرياض:

الفجر 05:15 صباحا.

الظهر 12:06 مساءا.

العصر 03:14 مساءا.

المغرب 05:37 مساءا.

العشاء07:07 مساءا.

مواقيت الصلاة في مدينة مكة المكرمة:

الفجر 5:31 صباحا.

الظهر 12:35 مساءا.

العصر 3:52 مساءا.

المغرب 6:20 مساءا.

العشاء 7:31 مساءا.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة:

الفجر 5:33 صباحا.

الظهر 12:35 مساءا.

العصر 3:50 مساءا.

المغرب 6:18 مساءا.

العشاء 7:29 مساءا.

مواقيت الصلاة في مدينة جدة:

الفجر 05:37 صباحا.

الظهر 12:37 مساءا.

العصر 03:54 مساءا.

المغرب 06:20 مساءا.

العشاء 07:50 مساءا.

مواقيت الصلاة في العاصمة الإماراتية مدينة أبو ظبي: