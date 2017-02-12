ناسا تكشف عن “كرة” تائهة في الفضاء منذ 30 عاما وإعادتها إلى أصحابها

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية وكالة ” ناسا ” الأمريكية ، عن حادثة غريبة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة ، حيث اصطدمت كرة قدم بزجاج النافذة الخاص بالمحطة الفضائية الدولية المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وكالة ناسا ، وأفادت الوكالة أن هذه كرة تائهة تسبح في الفضاء الخارجي في المدار الفضائي الخاص بكوكب الأرض وذلك منذ ما يقرب من الثلاثين عاما، هذا وأعلنت الإدارة الوطنية الخاصة بالملاحة الجوية في وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية وكالة ناسا ، أن الكرة التي اصطدمت بزجاج نافذة المحطة الفضائية الدولية في الفضاء كانت في الأصل موجودة على متن مكوك فضائي كان يطلق عليه اسم ” تشالنجر challenger ” ، وهذا المكوك الفضائي تم إطلاقه من قاعدة الوكالة الدولية ناسا في العام 1986 ، لكن هذا المكوك الفضائي ” تشالنجر challenger ” قد انفجر قبل أن يخرج حتى من الغلاف الجوي للكوكب الأزرق كوكب الأرض .

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صاحب الكرة التائهة في الفضاء:

هذا وقد أعلنت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية وكالة ناسا أن الشخص الذي كان يملك هذه الكرة التائهة في الفضاء هو رائد فضاء أمريكي الجنسية يدعى ” أليسون أونيزوكا ” ، كما أوضحت وكالة ناسا أن رائد الفضاء الأمريكي أليسون أونيزوكا قد فقد حياته مع جميع أفراد الطاقم الذي كان على متن المكوك الفضائي تشالنجر challenger ، بعد انفجارة قبل أن يخرج من الغلاف الجوي لكوكب الأرض ، وقال أحد رواد الفضاء من الطاقم الذي يوجد على متن المحطة الدولية في الفضاء ، وهو رائد فضاء أمريكي يدعى ” شان كيمبروه ” أنه لم يكن يصدق عينيه عندما شاهد الكرة التائهة في الفضاء وهي تصطدم بالزجاج الخاص بالمحطة الدولية التابعة لوكالة ناسا الأمريكية ، وأضاف رائد الفضاء شان كيمبروه أن الكرة التائهة في الفضاء يوجد عليها توقيعات خاصة بابنة رائد الفضاء أليسون أونيزوكا وأصدقاء لها في المدرسة ، وأشار شان كيمبروه إلى أنه سوف يحرص على إعادة الكرة معه من الفضاء عند عودته إلى كوكب الأرض بعد انتهاء المهمة التي ذهب للفضاء من أجلها ، كما أنه سوف يذهب لابنة رائد الفضاء أليسون أونيزوكا ويسلمها الكرة الخاصة بوالدها.