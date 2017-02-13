أسطورة القديس فالنتين Valentine وأجمل صور لعيد الحب Valentine’s Day

يحتفل العالم يوم 14 من شهر فبراير كل عام بأسطورة عيد الحب أو كما يطلق عليها Valentine’s Day ، حيث يعتبر يوم 14 فبراير هو عيد للحب ويقوم كل عاشق في جميع أنحاء العالم بالتعبير عن الحب لحبيبه ، سواء كان هذا التعبير بهدية بسيطة أو صور عيد لحب أو حتى بالكلام ، والآن نتساءل ما سبب تسمية يوم 14 من شهر فبراير كل عام باسم عيد الحب ، ما قصة هذا اليوم ولماذا يطلق عليه Valentine’s Day: تقول الأساطير القديمة في سبب تسمية عيد الحب 14 فبراير باسم Valentine’s Day ، أنه كان هناك إمبراطور روماني يدعى ” كلوديس الثاني ” ، أصدر قرارا يمنع فيه جميع الشباب في الإمبراطورية الرومانية من الزواج ، وذكرت الأساطير أن الإمبراطور كلوديس الثاني قد اتخذ هذا القرار حتى يستطيع أن يزيد من عدد الجنود في جيشه ، لأمه كان يعتقد أن الشباب الذين يتزوجون لا يستطيعون أن ينضموا للجيش الروماني ولن يكونوا بالقوة ذاتها لغير المتزوجين، لأن عقلهم يكون مشغول بأهليهم خارج الجيش ، لكن كان هناك قديس يدعى ” فالانتين Valentine ” رفض قرار القديس كلوديس الثاني حتى أنه كان يزوج الشباب في السر حتى انتشر الخبر ووصل إلى مسامع الإمبراطور الذي اعتبر هذا الفعل بمثابة تحدي له وأمر باعتقال القسيس فالانتين Valentine .

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أساطير عيد الحب Valentine’s Day القديس فالانتين:

بينما اختلفت بعض الروايات حول تسمية عيد الحب ب Valentine’s Day وجائب بعض الآراء المخالفة التي تقول أنه كان هناك شخص يدعى فالانتين Valentine لكنه كان مسجونا ، وقد وقع هذا السجين فالانتين Valentine في حب فتاة كفيفة وهذه الفتاة لم تكن إلا ابنة سجانه ، وهو لم يستسلم لمرضها وساعدها على الشفاء من المرض ثم أرسل لها رسالة قال لها فيها ” من المخلص اكفالانتين Valentine ” ، وكان محكوما عليه بالإعدام وهذا اليوم يوم عيد الحب أو Valentine’s Day الذي يحتفل به العالم أجمع ، يوم 14 من شهر فبراير عام 269 ميلاديا ، ومن هذا اليوم وأطلق عليه لقب القديس فالانتين valentine .

صور عيد الحب Valentine’s Day صور لعيد الحب:

صار الإحتفال بيوم عيد الحب كل عام يوم 14 فبراير وما يطلق عليه Valentine’s Day ويحتفل العشاق بهذا اليوم كل على طريقته الخاصة عبر تبادل صور كيوبيد الحب وهو التمثال الذي يكون على هيئة طفل صغير له جناحان يطير بهما وهو يحمل قوس وسهم، ويشتري كل عاشق لعشيقه الورود والهدايا وتبادل الصور والرسائل التي تعبر عن الحب ، رسائل الحب وصور عيد الحب ، وهذا ألبوم بأجمل صور لعيد الحب لنهدي بها من نحب في هذه المناسبة عيد الحب Valentine’s Day: