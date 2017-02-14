حظك اليوم الثلاثاء 14/2/2017 .. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ماغي فرح .. برجك اليوم

برجك اليوم ، حظك اليوم الثلاثاء 14/2/2017 ، توقعات الأبراج اليوم ماغي فرح ، برجك اليوم الثلاثاء 14/2/2017 بالاضافة الي توقعات الابراج و أيضا حظك اليوم و ذلك علي خمس خطوات ، تعرف علي حظك اليوم عاطفيا أو حظك في الحب و أيضا العمل والاسرة هذا بالاضافة الي اننا نود الاشارة الى انه لايعلم الغيب الا الله ونحن ننشر هذا الموضوع من باب التسلية والفكاهة فقط حظك اجتماعيا ، حظك مهنيا اليوم و أيضا حظك اليوم في الحب والصحة ، هذا وتعرف علي حظك اليوم الثلاثاء 14/2/2017 ، الجدير بالذكر أنه قد يكون هو يوم حظك ، كما و تعرف علي حظك في الحب لشهر نوفمبر 2016 و أيضا اهم المعطيات بالاضافة الي الحظوظ و أيضا اماكن النجوم و ذلك خلال المقدمة من اشهر علماء الابراج والفلك العرب ، هذا و حظك اليوم و ابراج اليوم علي خمس خطوات ، الابراج و الفلك ، الحظ اليوم ، ابراج اليوم ، برج الاسد ، برج الثور حظك اليوم ،برج الجوزاء ، حظك اليوم برج الحمل ، برج الحوت ، برج الدلو ، برج السرطان ، برج العذراء ، حظ برج العقرب اليوم ، توقعات برج حامل الثعبان ، برج القوس ، توقعات برج الميزان اليوم .

Advertisements

هذا و قد وجب التنوية بأن هذا المقال هو من أجل الترفية لا غير ، و كما نعلم جميعا ” كذب المنجمون و لو صدفوا “

حظك اليوم ..توقعات الأبراج اليوم :

عندما يكون القمر في برج الجدي :

ابراج اليوم : حيث هذه فترة تتميز بزيادة في الشكليات و أيضا الصرامة هذا بالاضافة الي الحزم والتشدد و أيضا الدقة، و مع وجود هذا اتجاه من أجل الاحتفاظ بالاشياء و أيضا الابتعاد عن الاجراءات. و ذلك لفترة تهيمن عليها اهمية الاحترام للقواعد و أيضا الانظمة. و الجدير بالذكر أنه وقت مناسب لكل من الأنشطة التي تتطلب المسؤولية الإضافية و أيضا الانضباط، هذا بالاضافة الي عدم اتخاذ القرارات نتيجة اليونة العاطفية.

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14/2/2017 :

بما لا شك فيه بنشرنا توقعات الابراج فهى صحيحة او اعتراف منا بصحتها, فلا يعلم الغيب ال الله , ولكن كل تلك التوقعات تكون على ايدى علماء الفلك

فمعظم التوقعات تنصح صاحبها الى تحقيق اهدافه , سواء على الصعيد العاطفى او الصعيد المنى وتجعلك تسعى وراء أهدافك مما يدل على وجود نسبة لتحقيقها .

عندما يكون القمر في برج الحوت :

هذا و تزداد العواطف و أيضا يزداد تقبل المشاعر الخاصة بالاخرين، كما و سيكون لديك الرغبة للعمل علي تكون عونا امساندة الاخرين و أيضا ستكون على استعداد من أجل التضحية بشيء ما من أجل الآخرين. في هذه الفترة تغلب العواطف على الحس والحدس السليم، وتلائم هذه الفترة الاعمال التي قد تتطلب الخيال و أيضا الإلهام، وليس العقل والمنطق.

عندما يكون القمر في برج الدلو :

حيث هذه فترة تتزايد فيها الرغبات و التي تتعلق باكتساب المعرفة و أيضا الثقافة هذا و تعلم الامور الجديدة والحاجة إلى التواصل مع الأفراد و ذلك على الصعيد التفكيري. هذا و في نفس الوقت، فقد تقوى الرغبة في الشعور بالحرية و أيضا الاستقلالية، هذا و إلى إنشاء القواعد الخاصة و أيضا طرقك الخاصة بك والتي تميزك عن غيرك. خلال فترة جيدة للقراءة والدراسة و أيضا السعي العلمي.و ذلك من الجانب الاخر لهذه الفترة و التي تعد غير جيدة و أيضا غير مناسبة من أجل القيام بالأنشطة و التي تتطلب الخضوع والانضباط.

توقعات الابراج ليوم الثلاثاء 14-2-2017

برج الحمل

على الصعيد العاطفى , هناك حافظ جديد فى حياتك العاطفية شىء رومانسى اتى لك القدر به ليسعدك , اذا كنت تعانى من امراض بالقلب فلا تعمل صحتك وخذ حذرك, واليوم مناسب جدا للتعرف على بعض الصداء وتحقيق الاحلام .

برج الثور

على الصعيد المهنى لبرج الحمل فأن حظه بهذا الشهر كبيرا جدا وتسيطر عليه العاطفة فاليوم مناسب جدا , للتغلب على كل الذكريات الأليمة , فلا تجهد نفسك بالأعمال التى لا فائدة منها.

برج الجوزاء

على الصعيد المهنى سوف تتعرض لأشياء قد لا تروق لك , مما قد يغير فكرة البعض عنك, فالتزم الصبر ,الى ان تعود لك كل قوتك , مارس بعض الرياضة فهى تدعو الى التفاؤل .

برج السرطان

على الصعيد المهنى , تدخل فى بعض المشاريع المثمرة التى كنت تحلم بها , تواصل مع شريك حياتك ووضح له وحهة نظرك ,

ابتعد عن الرياضة العنيفة هذه الفترة فقد تتعرض للآصابة العنيفة .

برج الاسد

على الصعيد المهنى تتعرض للمنافسة فى عملك وعليك ان تتخطى هذه المحنة بروحانية , وعلى الصعيد العاطفى تتعرض لخلافات مع شريك حياتك فتصرف بحكمة ,

قد تدخل فى ازمة صحية.

برج العذراء

على الصعيد المهنى عليك تقديم العديد من التنازلات ام على الصعيد العاطفى فسوف تحصل على شىء كنت تتمناه ,

لا تصرف فى تناول الطعام خصيصا فى اعياد الميلاد.

برج الميزان

على الصعيد المهنى تمر بيوم رائع وسوف تتخلص من خصومك اما على السبيل العاطفى اليوم جيدا مع شريك حياتك مع حل بعض الخلافات ,

يجب عليك ايضا الأسترخاء, وعدم تحميل نفسك فوق طاقتك.

برج العقرب

على الصعيد المهنى سوف تتعرض لبعض المشاكل مع زملاء العمل اما على الصعيد العاطفى سوف تتجاوز الصعوبات ويلعب الحظ دوره معك للقيام بالأمور الصحيحة .قد تتعرض للانهيار اذا اهملت بصحتك .

برج القوس

على الصعيد المهنى وظيفة كنت تحلم بها بانتظارك وسوف تعد اتفاقات جديدة , وعلى الصعيد العاطفى قد تتعرض لبعض المشاكل مع زوجتك

تخلص من البلبلة والغضب .

برج الجدى

مهنيا, سوف تنتهى من مشروع او قد تحصل على ترقية أما عاطفيا كن صريحا مع شريك حياتك فد ينلقب عليك ,

حاول الا تفرط فى المأكولات الشهية فعوابها فى المستقبل ضارة.

برج الدلو

على الصعيد المهنى , تنجح فى تنفيذ بعض الأفكار التى تؤمن بها وعلى الصعيد العاطفى , لست محتاج لتبرير مواقفك لشريكك فهو يتفهم جميع تصرفاتك ,

تخلص من الارهاق النفسى الذى تعانى منه بالعمل واشغال نفسك بأشياء مهمة.

برج الحوت

على سبيل الحياة المهنية فقد تكون لك القليل من الفرص , فلا تتأثر بالماضى , سوف تلتقى بصديق غاب عنك منذ زمن , تعيش اجواء اكثر من رائعة على المستوى العاطفى والصحى .

اقسام الابراج

تنقسم الأبراج الى اربعة اقسام :- النارية -الترابية- الهوائية-المائية.سوف نتناولها باختصار .الأبراج النارية : برج الحمل , القوس,السد ويتميز ذى هذه الأبراج , ب الروحانية الجميلة والهدوء وانهم فنانون يجيدون اتقان الأشياء محبون ولهم شعبية كبيرة بين الناس , وهم أيضا سريعوا الغضب , وهوايتهم تقتصر على كل ماله علاقه بالشمس الطبخ ,السباحة .

ثانيا الابراج الترابية :- برج العذراء ,الثور, الجدى ويتميز اصحابها بأنهم اشخاص يحبون عملهم بجد ويحبون الأفكار الجديدة ويتميزون بالصبر ويحبون الحقيقة ويتميزون ايضا بالشهامة والعمل الجاد ويفضلو من المهن التجارة , الزراعة .

ثالثا الأبراج الهوائية :- الجوزاء ,الدلو ,الميزان ,اصحاب هذه الابراج يرتبطون ارتباطا تام فى القضاية الذهنية غير متهورين هادئون جدا , ينظر الى اى أمر بنظرة موسعه وشاملة , يميلون الى قرائة الكتب , الطيران .

رابعا واخيرا الأبراج المائية :- الحوت ,السرطان , العقرب ويتميز اصحاب هذه الأبراج ب الرومانسية الشديدة , ودفىء الأحساس , ويمشون دائما وراء قلبهم وليس عقولهم ,ويسيطر احساسهم على قرارتهم وتفكيرهم وتقلبات مزاجهم , ويملون من النقض ويتميزون بحب الذات والطموح الأكثر من اللأزم ويعيشو معظم حياتهم فى الأحلام .