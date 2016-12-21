تعرف على قائمة أسماء أثرى أثرياء العالم العربى لسنة 2016

على الرغم من أن عام 2016 يعد من أكثر الأعوام التى زاد فيها معدل الفقر ونسبة الجوع ، داخل جميع دول العالم، إلا أن قائمة الأثرياء فى العالم بوجه عام والدول العربية بوجه خاص مازالت تضم الكثيرين من أصحاب القوة ومن يمتلكون أرقام خيالية من الأرقام، حيث كشفت إحدى المجلات الأمريكية، والتى تدعي “فوربيس”، مؤخرًا عن قائمة أثرى أثرياء العرب لعام 2016، حيث شمل التقرير أسماء أصحاب أكبر ثروات في العالم العربي، حيث لوحظ زيادة الثروات لبعض رجال الأعمال العرب والأمراء والذين قد ظهرت بصمتهم فى عالم “البزنس” فى الوطن العربي والعالم ، وذلك عن طريق مؤسساتهم المالية والإقتصادية العملاقة والتى كان لها نصيب كبير فى نهضة بعض الصناعات وإنتكاسة أخري.

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قائمة أثري أثرياء العرب لعام 2016:

ضمت قائمة أثري أثرياء العرب فى هذا العام 2016، العديد من الشخصيات الهامة ، حيث جاء فى القائمة: