تعرف على قائمة أسماء أثرى أثرياء العالم العربى لسنة 2016

على الرغم من أن عام 2016 يعد من أكثر الأعوام التى زاد فيها معدل الفقر ونسبة الجوع ، داخل جميع دول العالم، إلا أن قائمة الأثرياء فى العالم بوجه عام والدول العربية بوجه خاص مازالت تضم الكثيرين من أصحاب القوة ومن يمتلكون أرقام خيالية من الأرقام، حيث كشفت إحدى المجلات الأمريكية، والتى تدعي “فوربيس”، مؤخرًا عن قائمة أثرى أثرياء العرب لعام 2016، حيث شمل التقرير أسماء أصحاب أكبر ثروات في العالم العربي، حيث لوحظ زيادة الثروات لبعض رجال الأعمال العرب والأمراء والذين قد ظهرت بصمتهم فى عالم “البزنس” فى الوطن العربي والعالم ، وذلك عن طريق مؤسساتهم المالية والإقتصادية العملاقة والتى كان لها نصيب كبير فى نهضة بعض الصناعات وإنتكاسة أخري.
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قائمة أثري أثرياء العرب لعام 2016:
ضمت قائمة أثري أثرياء العرب فى هذا العام 2016، العديد من الشخصيات الهامة ، حيث جاء فى القائمة:
- الوليد بن طلال: يعد الوليد رجل أعمال من “المملكة العربية السعودية”، وقد حصل على المركز الأول فى قائمة أثري أثرياء العرب، حيث بلغت ثروة بـــ 17,3 مليار دولار.
- محمد العمودي: حصل العمودي على المركز الثاني فى قائمة أثري أثرياء العرب، بعد أن قدرت ثروته بــ 8,3 مليار دولار، ويعد محمد العمودي هو أحد رجال الأعمال المغاربة، حيث يمتلك مصفاة “سمير” .
- ماجد الفطيم: أحتل المرتبة الثالثة رجل الأعمال الإماراتي الأصل ماجد الفطيم، بعد أن قدرت ثروته بـ 5 مليارات دولار.
- جاء في المرتبة الرابعة من قائمة أثرياء العرب “عبد الله بن أحمد الغرير”، بعد أن قدرت ثروته بـــ 3,9 مليار دولار، حيث يعد الغرير أحد أشهر في عالم الأبناك.
- احتل المرتبة الخامسة من أثري أثرياء العرب، رجل الأعمال المصري “ناصف ساويرس”، بعد أن قدرت ثروته بحوالي 3,7 مليار دولار.
- تم إدراج “سلطان بن محمد بن سعود “، فى الترتيب السادس بقائمة أثرياء العرب حيث تعود أصوله إلى “المملكة العربية السعودية”، بعد أن تم حصر ثروته والتى تقدر بـ 3,4 مليار دولار.
- ووصل “سهيل سالم بهوان”، من “سلطنة عمان”، للمرتبة السابعة من القائمة ، بعد تم تقدير ثروته بـمقدار 3,4 مليار دولار.
- احتل فى المرتبة الثامنة من القائمة ، “حسين سجواني”، وينتمي سجواني لى “الإمارات العربية المتحدة”، وقد بلغ إجمالي ثروته فى هذا العام بــ 3,2 مليار دولار.
- احتل المرتبة التاسعة من القائمة “عبد الله الفطيم”، ويعد الفطيم أحد رواد الأعمال داخل “الإمارات العربية المتحدة”، وقد وصل إجمالي ثروته بحوالي 3,1 مليار دولار.
- وصلل للمرتبة العاشرة والأخيرة “يسعد ربراب”، حيث ينسب يسعد إلى “دولة الجزائر”، وقد قدرت إجمالي ثروته بحوالي 3,11 مليار دولار.
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