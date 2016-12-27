بالفيديو: تعرف على أسباب أكل الإعلامية “ريهام سعيد” العيش والجبن بقدميها

تعد الإعلامية “ريهام سعيد”، إحدي أشهر الإعلاميات المصريات المثيرات للجدل لما تقدمه من مادة إعلامية غريبة عن المألوفة وما اتبعه زملائها الإعلاميين من مواضيع مختلفة، حيث تبحث دائمًا عن المواضيع الشائكة والغريبة لتتناولها ضمن محتويات حلقاتها المختلفة والتى اشتهرت بها فى البرامج العديدة التى قامت بتقديمها فى الأعوام السابقة، وقد قامت المذيعة ريهام سعيد بإستضافة أحد الرجال الذين يعدون من أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بتقليده أثناء تسجيلها للفقرة الإعلامية معه بعد أن تناول الطعام أمامها بإستخدام قدميه، وقد ظهر الرجل فى البرنامج المذاع مع الإعلامية ريهام سعيد وهو يفتح بنفسه قطع الجبن المثلثات بإستخدام قدمه فقط، ثم قام الرجل بتقطيع رغيف من العيش إلى عدد من اللقم الصغيرة من أجل أن يقوم بتناولها ، ثم قام بعرض كيف يقوم بتناول الطعام بطريقة عجيبة وعلمها كيفية وضع الطعام بين أصابع القدم كما اعتاد هو، وفى النهاية قام الرجل بالميل للأمام بسائر جسده حتى وصل للأسفل لكي يقوم بوضع العيش الذى قام بإضافة بعض الجبن عليه في فمه.

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محاولات ريهام سعيد لتقليد رجل ذو الإحتياجات الخاصة:

يظهر فى الفيديو المشار أن الإعلامية ريهام سعيد قد تعاطفت مع الرجل ذو الإحتياجات الخاصة، وبدأت ذلك عن طريق استضافتها في برنامجها الشهير “صبايا الخير”، والذي يتم نقله على القناة الفضائية “النهار”، وقد ظهر بالفيديو أن الغعلامية ريها سعيد قامت بخلع حذائها وجلست مثل الرجل وحاولت تقليد ما قا به امامها وكيفية الأكل بواسطة القدم فقط ، وبعد عدة محاولات رصدتها الكاميرات لريهام سعيد نجحت فى اطعام نفسها عن طريق قدمها.

وفى نهاية اللقاء قامت الإعلامية ريهام سعيد بالإشادة بمجهود الرجل قائلة: “لو انت موجود في أي بلد في العالم ما كانش ده حيبقى حالك، عندنا ناس بتاخد ملايين، وناس بتكسب كويس قوى وما بتعملش ربع مجهودك”.