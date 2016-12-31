ليلة رأس السنة الميلادية: طريقة احتفال جوجل بالسنة الجديدة happy new year 2017

بدأ موقع محرك البحث جوجل Google الشهير بإقامة إحتفالاته الخاصة الدائمة والمميزة للمناسبات المختلفة، حيث قام محرك البحث منذ ساعات بتغيير شعاره بمناسبة “ليلة رأس السنة” ، حيث قام موقع جوجل بتغيير صورته المعتادة إلى إلى الساعة والبالونات، فى اطار احتفالاته الدائمة بالعديد من المناسبات وذلك على طريقته الخاصة فقد اعتاد جوجل على تغيير صورته الخاصة أو عمل فيديو ثابت أو متحرك ، أو وضع صور لشخصيات بارزة فى عالمنا الحالى أو احتفالاً بيوم مولدهم أو ذكري فاتهم بحيث يكونوا من العلماء أو من الفنانيين الذين أثروا فين بشكل كبير، أو الإحتفال ببعض الأحداث التى كان لها الأثر القوي فى حياتنا بمختلف المجالات الحياتية والكونية، واليوم ومنذ عدة ساعات تقريبًا بدأ الموقع فى عرض الإستعداد الخاصة بإلإحتفالات جوجل ببداية السنة الجديدة New Year، بعد أن تبقى عدة ساعات فقط على إنتهاء عام 2016، وفتح عام 2017 أبوابه الجديدة، بعد أن قرر موقع جوجل الشهير مشاركة الناس على مستوي العالم فى الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، كما قام بوضع رابط لعمليات البحث الأكثر على موقعه خلال عام 2016.

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وصف شعار جوجل الجديد:

قام جوجل Google فى اطار احتفالاته بنهاية عام وبداية عام 20172016، بوضع زخارف مميزة تشير إلى نوع الإحتفالية الحالية، شكل الساعة فى شعاره الجديد حيث ارتكزت إلى الجهة اليمنى من الشعار، وقد جاء عقرب الدقائق فيها ما بين الرقم الحادي عشر والثانى عشر كنوع من الإشارة إلى قرب إنتهاء الوقت بينما من جهة أخر قام بتثبيت عقرب الساعات على الساعة الثانية عشر، بينما شمل جهة اليسار من الشعار الجديد لجوجل شكل الشبكة التى تحتوي على عدد من البلونات الملونة والتى رسم عليها عيون وفم بملامح مختلفة، ليبدأ العالم مع جوجل أول أيام العام الجديد غدًا الأحد الموافق 1 من شهر يناير 2017.

جوجل يحتفل بليلة رأس السنة 2017

من عادة موقع البحث جوجل أن يقوم بالإحتفال على طريقته الخاصة بأى مناسبة قوية ويشارك مستخدميه فى كل البلدن حول العالم إحتفالاتهم، واعتاد مستخدمي محرك البحث جوجل Google على مشاركة جوجل الدائمة عن طريق تغيير شعار جوجل بالمناسبة كما هو معهود منذ عدة سنوات، كما يمكنهم تغيير جوجل لشعاره أن يقوموا بمشاركة الدول المختلفة احتفالاتهم الهامة كما يعد تغيير جوجل لشعاره مناسبة قوية من أجل تعريفهم بعدد كبير من الشخصيات الهام التاريخية والعلمية والفنية ايضًا التى لم يكونوا على دراية سابقة بأهميتهم العالمية وورهم القوي فى حياتنا ، ويقوم موقع البحث جوجل بإضافة تأثيره المميز فى كل مناسبة بشكل مختلف ، وتعد مناسبة ليلة رأس السنة هي أحد اقوي المناسبة التى يشارك فيها جوجل جميع المستخدمين والمشاركين فيها على مستوي العالم ليبدأ معهم أول مظاهر هذه الإحتفالية الضخمة ، حيث تقام الليلة العيديد من صور الاحتفالات فى جميع البلادان وخاصة الكبرى منها، حيث تكون مناسبة قوية لتنشيط السياحة والإبتكار فى عدد من المجالات المختلفة وإدخال السرور على أهلة البلدة بوجه عام وجدير بالذكر أن بعض الناس يذهبون إلى قاعات الحفلات الموجودة بالنوادي والملاهي الليلية والفنادق الكبرى فى اطار رغبتهم فى المشاركة الفعلية لمثل تلك الحفلات والتى يتواجد فيها عدد كبير من الفنانين والغنائيين والمطربين ومنهم من يسعي إلى الكوميديا فيذهبون إلى قاعات المسارح الكبري أو السينمات الموجودة بكل البلدان والدول.

احتفالات ليلة رأس السنة:

يحتفل الناس حول العالم برأس السنة الميلادية التى اقتربت منا بشكل كبير، حيث لم يتبقى عليها سوى ساعات قليلة ويبدأ الإعلان رسميًأ عن ميلاد عام قادم يتمنى الجميع أن يكون ملئ بالفرح والسعادة ، وأن يودعوا عام أنتهت أيامه بأفراحه وأحزانه وكل ما يمثله من لحظات فى حياة وقلب كل فرد حول العالم، ومن مظاهر احتفالات الشعوب العربية والأجنبية حول العالم بهذا الحدث القوي تبدأ الأسر فى تبادل الزيارات وتجمعهم على مائدة رأس السنة العامرة والتى تختلف من كل بلد إلى أخرى على حسب عاداتها، بينما من جهة أخري تقوم المدن الكبرى بعدد كبير من الإستعدادات الهامة والمميزة لمثل هذا الحدث الهام، فتتزين الدول بالإضاءات المنسقة كما تقوم برص أجمل أشجار للكريسماس التى يرتبط أسم هذه الشجرة بالذات بهذه المناسبة الهام التى تكرر كل عام، بينما يقوم الكثيرين من الناس بإرتداء ملابس بابا نويل الحمراء فى عدد من البلدان المختلفة ويجيبون با الشوارع، حيث يعد زي بابا نويل الأحمر ولحيته البيضاء أحد مراسم الإحتفالات الأجنبية والعربية ايضًا وذلك من أجل إدخال البهجة والسرور على الاطفال، وفى بعض البلدان تجوب الفرق الموسيقية الشوارع حيث يلتف حولها الناس كنوع من الإحتفالات الخاصة ببعض البلدان يتبادلون معها الرقص والغناء، وتعد هذه المناسبة من ضمن المناسبات القوية التى يجتمع فيها لأهل والأقارب ويدعون ايضًا أصدقائهم للخروج والتجول فى النوادي والمتنزهات المختلفة والشوارع وربما الجلوس على المقاهي قبل الساعة الثانية عشر من مساء اليوم السبت والتى توافق ليلة رأس السنة الميلادية

إحتفالات الفيس بوك بليلة رأس السنة:

فى اطار احتفالات المواقع الإلكترونية المختلفة بليلة رأس السنة ، فاجأ “مارك”، مؤسس موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مستخدميه بعمل بأشكال من المفرقعات يجدها المستخدمين فى حالة كتابتهم التهنئة الخاصة بتلك المناسبة على موقعه الشهير فيس بوك ، حيث يجد المستخدمين عند كتابة كلمة السنة الجديدة أو كتابة Happy New Year، على الموقع بإحتفالية مميزة تدخل البهجة على قلوب المستخدمين فى كل مكان كنوع من المشاركة من مارك وموقع فيس بوك للمستخدمين حول العالم فى الاحتفال بليلة رأس السنة 2017.