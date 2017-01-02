إحتفال جوجل بميلاد الفنان التشكيلي حسين بيكار الـ 104: من هو بيكار الذي يحتفل به Google

الفنان حسين بيكار، غير موقع البحث جوجل شعاره اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر يناير 2016 لصورة الفنان التشكيلى الشامل “حسين بيكار”، فمن هو حسين بيكار الذى قام جوجل بتغيير شعاره له اليوم احتفالاً بذكرى مولده الـ 104؟، حسين بيكار هو فنان تشكيلي مصري شهير، له بصمة كبيرة فى عالم الفن التشكيلي، فقد تميز بيكار بأنه فنان مرهف حساس ، كما أنه ناقد فني شاعري الأسلوب، ليتم وضع أسم بيكار ضم قائمة أعظم رواد الفن التشكيلي فى هذا العصر، الذين استطاعوا التعبير عن أحد أنواع الفن التشكيلي بنوع من البصيرة القوية بكل رقي وتحضر ، وقد أعتبر الكثيرين حسين بيكار هو مؤسس مدرسة الفن الصحفي بالإضافة إلى أنه رائد صحافة الأطفال بوجه خاصة في مصر ، تميز بيكار بأسلوبه الفنى البسيط، والذى قام بدوره برفع مستوى الرسم الصحفي فى هذا العقد ليجاور العمل الفني المعتاد بمنتهى القوة والذكاء، أما بالنسبة للوحاته الزيتية فكانت تتميز لوحات حسين بيكار بقوة مستواها الفنى من ناحية التكوين والتعبير بالإضافة إلى التلوين، وقد كانت أشهر لوحاته الفنية، لوحة “تكوين من النوبة” ، ولوحة “جني البرتقال” ، ولوحة “لحن نوبي” ، ولوحة “لحن ريفي”.

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من هو حسين بيكار؟:

حسين بيكار هو فنان تشكيلي مصري الأصلي مصري الجنسية، قبرصي تركي الأصل،فقد ولد الفنان التشكيلي “حسين أمين بيكار” في 2 من شهر يناير عام 1913 بالأنفوشي بمحافظة الإسكندرية ، بينما توفى يوم 16 من شهر نوفمبر عام 2002م ، وقد التحق حسين بيكار فى سن الخامسة عشر بكلية الفنون الجميلة “الفنون العليا” سابقًا فى عام 1928 ، ليصبح بعد تخرجه من من أوائل الطلبة المصريين خريجين هذه الكلية ، وعقب التخرج مباشرة بدأ بيكار في تأسيس “متحف الشمع” بمصر، وانتقل من بعدها إلى المعرض الزراعي حيث نجح فى انجاز بعض الأعمال فيه، كان الفن التشكيلي يجري فى مجري الدم لحسين بكار فبدأ دراسته على أيدي بعض الأساتذة الأجانب فى البداية ، واستمر فى هذا حتى عام 1930، ثم انتقل من بعدها للتعلم على يد كلاً من الفنان “يوسف كامل” والفنان “أحمد صبري”، انتقل بيكار إلى دوولة المغرب وعمل بها كمدرس للرسم لمدة 3 سنوات ، حيث استطاع فى خلال هذه المدة رسم أول رسومه التوضيحية ، حيث بدأ الأمر عندما وضع أحد أساتذة اللغة الإسبانية كتابا من أجل تعليم الطلاب اللغة الإسبانية وأعتمد على بيكار أن يقوم بعملية الترجمة لهذه الكلمات إلى صور ليسهل عملية التعليم بهذه الطريقة على الطلاب، وبعد هذه السنوات عاد بيكار إلى وطنه الأم مصر عام 1942، ليبدأ فى العمل كمعاونا لأستاذه الفنان الكبير “أحمد صبري”، ليتولى بعد ذلك رئاسة القسم الحر بعد إنتقال صبرى لرئاسة قسم التصوير، ليقوم من بعدها تولي رئاسة نفس القسم بعد إحالة الفنان أحمد صبري للتقاعد.

جوائز حسين بيكار:

حصل الفنان التشكيلي المصري حسين بيكار على عدة جوائز هامة سواء من داخل مصر أو خارجها، حيث حصل من مصر على “وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1972″، وحصل من المغرب على “وسام الاستحقاق من منطقة الحليفية”، وق حصل بيكار على “شهادة تقدير الدولة من أكاديمية الفنون “فى احتفالية عيد العلم وذلك عام 1972 م، وفى عام 1975 تم تسليم بيكار جائزة “عبدالناصر” المشتركة معالأتحاد السوفيتى، واستطاع بيكار الحصول على “جائزة الدولة التقديرية فى الفنون، من المجلس الاعلى للثقافة فى مصر عام 1980، وقد نال حسين بيكار “وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى” ، وذلك فى عام 1980، بالإضافة إلى أن بيطار أستطاع الحصول على “درع ريادة ثقافة الطفل من مجلة علاء الدين”، وذلك فى سنة 1997، وكانت أخر جوائز بيكار عام 2000، حيث حصل على “جائزة مبارك فى الفنون من المجلس الاعلى للثقافة”.