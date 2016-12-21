تحديث البطاقات التموينية وتسجيل المواليد بموقع وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين عن مهلة معينة للمواطنين وذلك لتحديث البطاقات التموينية ولتسجيل المواليد أيضاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين “دعم مصر”، قبل الإعلان رسمياً عن البدء في تنقية البطاقات التموينية وحذف من لا يستحق الدعم من خلالها, لذلك يجب على المواطنين السرعة في عمل اللازم قبل إنتهاء المهلة التي وفرتها الوزارة، وصرح اللواء ” محمد علي مصيلحي ” وزير التموين، أن المدة التي منحتها الوزارة للمواطنين تنتهي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، وأضاف مصيلحي أن البطاقات التي لا تستحق الدعم وسوف يتم إلغائها من الممكن أن يصل عددها إلى مليون و200 ألف بطاقة تموينية، بينما يبلغ إجمالي البطاقات التموينية التي تتمتع بالدعم والتي حوالي 20 مليون بطاقة تموينية.

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توفير إستمارات تحديث البطاقات التموينية في المراكز التموينية:

كما أضاف مصيلحي بعض التعليمات الموجهه لجميع المكاتب التموينية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك لحثهم على ضرورة تيسير عمليات التحديث الخاصة بالبطاقات التموينية على المواطنين، مشيراً إلى أن الإستمارات الخاصة بتحديث البطاقات تتوفر بجميع المراكز التموينية، كما أكد الوزير مرة أخرى أن عملية التحيث الحالية ليس من ضمنها البطاقات التموينية المُحدثة في العام الماضي, وذلك حتى انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة للمواطنين، حذر وزير التموين من أنه سوف يتم حظر البطاقات التموينية الغير مُحدثة بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمواطنين والمستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي كما ذكرنا سابقاً، والتي وصل عددها لـمليون و200 ألف بطاقة تموينية، وذلك بموقع تسجيل البطاقات التموينية والمواليد، لذلك نقدم لكم موقع وزارة التموين “دعم مصر” حتى يتمكن المواطنون من الدخول إلى الموقع لتحديث البيانات المطلوبة في بطاقات التموين وأيضاً لإضافة المواليد وذلك حتى انتهاء التاريخ المسموح به من قِبل الوزارة، وذلك من خلال الرابط التالي: رابط موقع وزارة التموين “دعم مصر”، كما نرفق لكم صورة من الموقع :