الحكومة المصرية تقوم بحزر تطبيق شهير للشات و اعلان الخبراء عن أسباب حزر التطبيق

قامت شركة “Open Whisper Systems ” خلال الفترة الأخيرة بالعلان و ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها و ذلك علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” عن قيام الحكومة المصرية و خلال الفترة الأخيرة بحزر التطبيق الشهير الخاص بالشات و التابع لها و الذي يسمي ” سيجنال” ، هذا حيث يعتبر ذلك التطبيق “سيجنال ” هو واحد من أهم التطبيقات و التي يتم من خلاله المحادثة عبر الانترنت ، كما أنه يعد من أفضل تطبيقات الشات و أهمها و الذي قد انتشر سريعا بين المواطنين و بدءوا في استخدامه بشكل أفضل ، هذا حيث و يتميز هذا التطبيق بمجموعة من المميزات القوية و التي قد جعلته من أفضل تطبيقات الشات و ذلك حيث يقوم هذا التطبيق بتشفير المحادثة التي تتم بين الطرفين و ذلك لحفاظ الخصوصية لهم ، و بالتالي فانه لا يوجد أحد يستطيع الاطلاع علي تلك المحادثة حتي الشركة نفسها ، هذا حيث يقوم التطبيق بصناعه شفره خاصة به خلال اجراء المحادثة و التي لا يستطيع أحد القيام باختراقها و بالتالي فانه بذلك يحافظ علي الخصوصية و بشكل كبير جدا .

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هذا و قد صرحت الشركة بأن ما جعل الحكومة المصرية قوم بحزر التطبيق الخاص بها هو درجة الخصوصية العالية و التي لا يستطيع أحد القيام باختراقها من أجل الاطلاع علي المحادثات التي تتم بين الأشخاص ، هذا حيث قامت الحكومة المصرية بحزر التطبيق و ذلك لأنها لن تستطيع القيام باختراقة و التجسس و الاطلاع علي المحادثات التي تتم من خلاله ، و بالرغم من ذلك فان الشركة صاحبة التطبيق قد قامت باعلان التحدي علي الحكومة المصرية و قد أعلنت بأنا ستقوم و خلال الفترة القادمة بالتحايل علي الأساليب الخاصة بالرقابه و ذلك من أجل القيام بفتح التطبيق الخاص بها لمنع الحزر عنه و اعادة تشغيله مرة أخري .

هذا و تقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بالعمل علي فرض تشديد علي المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي والاتصالات حتي انها قامت باغلاق عدد من الصفحات الكبري و التي تحرض علي السياسية و تقوم بالاساءة للجيش وكذلك الشرطة المصرية .