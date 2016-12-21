درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-12-2016 على جمهورية مصر العربية

يسود اليوم الأربعاء الموافق 21-12-2016 في جمهورية مصر العربية، طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة إلى حد الصقيع على وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وذلك حسبما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحل البلاد الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك فى نهاية اليوم وتقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون على محافظات الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ومدن القناة وصولا لمحافظات شمال الصعيد والرياح أغلبها اتجاهها شمالية غربية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة.

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بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-12-2016:

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، البحر الأبيض المتوسط تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما عن البحر الأحمر فتكون حالة مياهه معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين يكون اتجاهها شمالية غربية، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمي والصغري اليوم الأربعاء الموافق 21-12-2016، في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 10 16، الإسكندرية 12 18، مطروح 13 17، بورسعيد 14 17، دمياط 13 18، بلطيم 12 18، الإسماعيلية 07 16، السويس 09 17، العريش 07 17، نخل 02 13، طابا 08 16، الطور 12 19، مرسى علم 14 20، الغردقة 12 21، شرم الشيخ 14 20، رفح 06 16، كاترين 01 14، سيوة 04 15، المنيا 04 17، الفيوم 07 17، رأس سدر 10 17، أبوسمبل 08 21، وسط الدلتا 10 16، أسيوط 05 16، سوهاج 08 18، الأقصر 09 20، أسوان 09 22، شلاتين 14 24، حلايب 16 22، الوادى الجديد 10 18، قنا 09 21، نويبع 13 18، السلوم 08 14.