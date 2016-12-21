هجوم كاسح على الإعلامي باسم يوسف بعد تغريدة له تهكم فيها على الدين الإسلامي

يعد الإعلامي “باسم يوسف”، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل على الدوام بسبب تهكماته على الأنظمة الحكومية والحكام والشخصيات الهامة فى عدد من الدول المختلفة وعلى رأسها مسقط رأسه “جمهورية مصر العربية”، وقد جاء تهكمه الأخير من الدينى الإسلامي نفسه، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، متهكمًا على الإسلام مما تسببت في غضب معجبيه ومتابعيه من كل مكان من قبل النشطاء والمدونين ، حيث جاء تعقيبه على حادثة مقتل السفير الروسي قائلاً: “طب لما حد يلاقي اللي بيمثل الاسلام الصحيح يقولنا عشان نعزمه على شاي و لا قهوة او شوت تيكيل”.

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ردود فعل متابعين باسم يوسف:

بعد موجة غضب المتابعين للإعلامي باسم يوسف، وصفه متابعين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد تغريدة باسم يوسف الأخيرة قائلين: “بتاع هشك بشك وأن قلبه مقفل ومختوم عليه”، حيث جاء الغالبية مطالبين الإعلامي باسم يوسف بعدم التحدث على الدين الإسلامى مرة أخري ولا عن المسلمين، لأنه عمله محصور على إضحاك الناس فقط، وغير ملم بشكل كافى بتفاصيل الدين الإسلامي فقط.

تغريدة أحد متابعين باسم يوسف:

قام أحد المغردين بالرد على تغريدة باسم يوسف على الفيس بوك قائلاً: “انت عمرك م ذكرت اللي بيحصل ف حلب ولا سوريا ورقصت ع دم الناس اللي ماتت ف رابعه وبعد م السيسي ادالك ع قفاك وطردك او انت هربت وجنازة ابوك مخلاكش تحضرها قلبت، انت مش اهل دين علشان تتكلم انت اخرك تطلع تقول افيه ونضحك دون الاعتبار خالص انه افيه ملهم او معبر هو بس بيضحك انت كوميدي ف خليك ع وضعك وفكك من الدين والاسلام والتدين مش جوك، ومتغلطش ف ناس عندهم علم اكتر منك بالالاف المرات…. مع العلم اني ضددهم بس مش انت اللي تعلق عليهم ي باسيييم”.