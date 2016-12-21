زيادة أسعار الأدوية في جميع المستشفيات الحكومية بنسبة تصل إلى 100%

جاءت تصرحات السيد الدكتور مدير المركز المصري، “محمود فؤاد”، الأخيرة عن الأنباء التى وردت بشأن إرتفاع أسعار الدواء فى مصر موضحًا لمؤسسة للحق في الدواء “ابن سينا” ، إن شركات الدواء الموجودة فى مصر والتى تأثرت بعملية إرتفاع الأسعار بوجه عام وإرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة بشكل خاص فى صناعتها إلى غرفة صناعة الأدوية التابعة لإتحاد الصناعات المصرية والمسؤلة عنها وعن تحديد أسعار الدواء، بتقدمت طلب عاجل إلى رئيس الوزراء، وذلك من أجل السماح لهم برفع أسعار الأدوية التى تقوم وزارة الصحة بعمل مناقصة لها بين الشركات الموردة، مما يعد هذا الطلب كارثة في انتظار المرضى محدودي الدخل والذين يعتمدون على مثل تلك الادوية بشكل عام.

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أسعار الدواء فى مصر بالفترة القادمة:

جاءت تصريحات السيد الدكتور مدير المركز المصري، “محمود فؤاد”، عن أسعار الدواء بعد الإرتفاع موضحًا أن:

الأصناف التي كانت تُباع فى الماضي بسعر 10 جنيهات سوف يتم رفع سعرها بزيادة تقدر 100% الأصناف التي كانت تُباع فى الماضي بسعر أكثر من 10 جنيهات سوف يتم رفع سعرها بزيادة تقدر بـ70% الأصناف التي كانت تُباع فى الماضي بسعر أكثر من 30 جنيهات سوف يتم رفع سعرها بزيادة تقدر بـ 50 % جميع الأصناف المستوردة سوف يتم تطبيق عليها زيادة بمقدار 100%

تصريحات مدير المركز المصري:

أكمل “فؤاد”، في تصريحاته الخاص اليوم الأربعاء، أن الزيادة التى تم الإعلان عنها لن تكون مطبقة على جميع الأدوية بجميع الأماكن المسموح لها بتداولها، حيث يقتصر هذا الكلام على الأدوية التي توزع داخل المستشفيات بجميع المستشفيات الموجودة على الأراضي المصرية والتابعة للحكومة، والتى تقوم وزارة الصحة بالحصول على الأدوية لها عبر مناقصة محددة وتتقدم لها الشركات ، ويرجع سبب اقدام الشركات على هذا الطلب وموافقة الوزارة على زيادة سعر الأدوية المدعومة فيها لى الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار ووصول سعر صرفه إلى حاجز 20 جنيه مما كبد الوزارة خسائر فادحة وصلت إلى الملايين كل شهر.