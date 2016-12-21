افضل مشروب لانقاص الوزن وحرق الدهون فى مده قصيرة جدا

الكثير منا يري انقاص الوزن وكأنه تحدي للمستحيل , وكثيرا مايحازل وييأس فيستسلم , ولكن هل جربت الطريقة الصحيحة ؟هل من الصعب انقاص وزنك في هذا الوقت من العام تحديدا وأنت محاط بكل هذه الأطعمه الساخنه في هذا الجو البارد؟ كشفت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل ” عن مشروب سهل التحضير يمكنه تسهيل الطريق لك نحو حلمك لانقاص الوزن مع الحفاظ على النظام الغذائي الصحي , المشروب يتكون من ثلاث مكونات موجودة في كل مطبخ وهم : الليمون والقرفة والعسل.

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أظهرت التجارب البحثية أن تناول كوب ماء ساخن يحتوي على مزيج من العسل والقرفة والليمون ,يمكنه مساعدتك على فقدان وزنك بسهولة, حيث أوضح الباحثون أن الطب التقليدي استخدم مسحوق القرفة لآلاف السنين وذلك لخصائصها المضادة للالتهابات واحتوائها على نسبة عالية من المواد المضاده للأكسدة ,كما أنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول فى الجسم ,ومؤخرا أضافت دراسة فى مجلة الطب الوقائي أن من يعتبر القرفة مكونا أساسيا في وجباته اليومية ,يفقد المزيد من الدهون .

ومن المعروف أن العسل يحتوي هو الاخر على عناصر مضادة للجراثيم, ويعتبر بديلا مهما للسكر المكرر, أما عن الليمون فهو مليء بالفيتامينات المهمه مثل فيتامين ج والتي تحافظ على صحة الفرد.

ولكن السبب الذي جعل الباحثون يعتبروه مشروبا مهما لانقاص الوزن هو أنه يساعد على تدفئة الجسم وفقدان الوزن ,ذلك لاعتباره بديلا فعالا للمشروبات السكرية والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

ومن المثير للانتباه تأكيد دكتورة “إليسا رومسي” ,أستاذة التغذية بالأكاديمية العالمية للتغذية, أن وحده الليمون مع الماء الساخن لا يسبب أي خسارة للوزن ,ولكن عند إضافة العسل مع الليمون يمكنه تقليل الانتفاخ ومن ثم تقليل حجم البطن. وحذرت رومسي أن على الرغم من اعتبار العسل بديلا طبيعيا للسكر المكرر الا انه ملء بالسعرات الحرارية في ملعقة واحدة فقط ,لذا عند تحضيرك للمشروب يجب فقط وضع القليل منه.