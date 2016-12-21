المدير الفني للأهلي يؤكد: الأهلي جاهز للبطولة الأفريقية

في تصريح له حول قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتغيير دوري المجموعات من دور ال 8 ليصبح من دور ال 16, قال حسام البدري ,المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي , إن المنافسة ستكون اكثر صعوبة في ظل الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا ,وذلك بسبب زيادة عدد المباريات ومن ثم حجم المنافسات وإرهاق اللاعبين.

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وأكد حسام البدري أن هذ الشكل الجديد لدوري أبطال أفريقيا سيؤدي إلي الإرهاق الزائد للاعبين ,وذلك نتيجة لكثرة المباريات من دورى الأبطال إلي الدوري المصري إلي كأس مصر إلي مشاركات لاعبي النادي مع منتخباتهم الوطنية , فكل هذا سيتسبب في إرهاقهم والتقليل من لياقتهم البدنية.

واختتم البدري قائلا : إن الاهلي عائد لمنصة التتويج بالبطولة مرة أخري وفي أتم الاستعداد للبطولة رغم الارهاق الشديد ,وذلك من أجل الرغبة القوية فى مشاركة النادي في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.