علي معلول :انا موجود في التتش وسأبذل كل جهدى حتى اعود تشكيل الأهلي

ظهر اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بشكل متميز منذ مشاركته الأولى مع الفريق الأول بديلا عن صبري رحيل ,اللاعب التونسي احتل قلوب جماهير النادي وأثبت أنه جدير بالمشاكره أساسيا فى مركز الجناج الأيسر, ,وذلك بعد أن حقق طفرة فى هذا المركز وأعادالتكتك للأهلي في صنع الأهداف من الطرف الأيسر.غاب معلول من مبارتين متتاليتين أمام نادي إنبي ثم المصري ,مما أثار تساؤلات وتخمينات جماهير المارد الأحمر حول مستقبل اللاعب مع النادي ,وهذا وإن دل فإنه يدل على مدي الأثر الذي تركه اللاعب فى قلوب عشاق النادي في أقصر وقت ,وأن غيابه يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق بجماعية ,رغم أن اللاعب لا يأخذ مراكز الهجوم أو صناعة الأهداف والتي تُمكِن اللاعب من ترك بصمة واضحة مع عشاق النادي ,وإنما اختار مركزا من الصعب ان يؤثر به اللاعب في قلوب جماهير الأهلي كما فعل معلول.

Advertisements

ترددت أقاويل كثيرة حول هروب على معلول، وعودته إلى تونس، الأمر الذى نفاه جملة وتفصيلاً وكيل أعماله محمد حبشى، وأكد أن اللاعب يشارك بانتظام فى تدريبات فريقه، ولا يوجد أى نية للرحيل فى الوقت الحالى.أثيرت بعض الاشاعات برحيل معلول عن الاهلي وهروبه الى تونس ,ولكن نفى وكيل أعمال اللاعب محمد حبشي هذه الاشاعات جملة وتفصيلا وقال إن اللاعب مشارك في تدريبات النادي بإنتظام وليست هناك أية نوايا لترك الأهلي في هذا الوقت وأنه ملتزم بعقده مع النادي.

يبدو إذن أن الأمر أسهل كثيرا مما يبدو عليه وأخذ ضجة مبالغة عندما غاب عن مبارتين فقط مع فريقي “إنبي والمصري” ,حيث أن المدير الفني للنادي حسام البدري أوضح حقيقة الأمر قائلا إن ضغط المباريات تسبب اجهاد اللاعبين والتأتثير على مستواهم وهذا ماظهر بوضوح على اللاعب أثناء مباراة سموحة خاصة ,حيث لم يلعب في هذه المباراة بالمستوى المرجو منه والمعهود عليه من اللاعب ,مما دفع البدري لإراحة معلول صاحب الإنجازات الكبيرة دوليا ومحليا ,وذلك حتى يستعيد اللاعب مستواه ويتفادى تأثير الارهاق على مستواه في المباريات القادمة.هذا ومن المتوقع أيضا غياب معلول عن لقاء غدا الخميس مع الألومينوم في دور الـ32 من كأس مصر, حتى يحصل اللاعب على أكبر قسط من الراحة ويكون أكثر جهازية لمبارة الفريق أمام القلعة البيضاء نادي الزمالك والمنتظر إقامتها يوم الخميس 29 ديسمبر على استاد بتروسبورت في الأسبوع الـ17.