نتائج قرعة دوري الأبطال 2017.. بداية مشوار الأهلي والزمالك في مصر

اجريت اليوم وقائع قرعه دورى ابطال افريقيا 2016 حيث يشارك من مصر قطبى الكرة المصرية النادى الاهلى بطل الدورى الموسم الماضى والزمالك وصيف الموسم الماضى وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاربعاء 21/12/2016 عن قرعة دوري أبطال أفريقيا لعام 2017 حيث الزمالك سيلعب ضد الفائز من شبيبة الساورة الجزائري ورينجرز النيجيري في دور الـ32 في بطولة دورى ابطال افريقيا، على أن يخوض مباراة الذهاب في مصر والإياب خارج مصر. وكان الزمالك وصل إلى الدور النهائي من النسخة الماضية إلا أنه خسر المباراة النهائية على يد صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف بجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وعلى الجانب الاخر فان النادى الأهلي حامل لقب الدورى المصرى وصاحب الرقم القياسى فى مرات الفوز بالبطولة الافريقية سيلعب أيضاً في دور الـ32 ضد الفائز من مواجهتي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي، وفريق سانت لويسيان من جزيرة رينيون، وسيخوض الذهاب في مصر والإياب خارج مصر. وكان الاتحاد الافريقي الكاف قد اعلن عن اتباع نظاط جديد فى دوري أبطال أفريقيا 2017 ينطلق في شهر مارس في نظامه الجديد الذي سيقام لأول مرة بنظام جديد وهو نقل مرحلة دور المجموعات إلى دور الـ16 عشر لتضم ستة عشر فريقاً بعد أن كانت المجموعات في السنوات الماضية في دور الثمانية. وبذلك يصبح دورى ابطال افريقيا مشابها الى النظام المتبع فى دورى ابطال اوربا ،مباريات الذهاب للأهلي والزمالك تقام أحد أيام 10،11،12 مارس المقبل ، وستقام مباريات الإياب خارج مصر بعد أسبوعين من موعد إقامة مباراة الذهاب.

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