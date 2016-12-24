الأتحاد المصرى للغرف السياحية :مصر مستعدة لأستقبال السائحين

ضمن فاعليات المؤتمر السنوى الذى شاركت به لجنة تسير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية , فقد قدم الجانب المصرى ضمن الجلسات النقاشية على هامش المؤتمر السنوى للأوستوا , الخاص بشركات السياحة الأمريكية بأريزونا ,فيلما تسجيليا للترويج للسياحة المصرية وأظهار المناطق السياحية الممتعة داخل مصر فى خطوة للتشجيع على عودة السياحة مرة أخرى للبلاد وتجسيد صورة واضحة لشركات السياحة بالأمن المصرى وان مصر مستعدة لأستقبال جميع السياح بجنسياتهم المختلفة وتوفير كل سبل الراحة لهم خاصة مصر دولة تجذب الكثير من السياح فهى تمتلك ثلث أثار العالم ومعالمها السياحية كثيرة , وتشجيع السياحة العلاجية والسياحة الثقافية .

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بيان لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية

جاء بيان لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية الصادر اليوم الأربعاء 21-12-2016 أن الأتحاد المصري للغرف السياحية يبزل قصارى جهده فى هذه المرحلة للمشاركة بجميع المؤتمرات السياحية للترويج للسياحة المصرية فى المحافل الدولية والمنتديات الخاصة بالسياحة فى نقطة هامة لعودة السياحة وتنشيطها مرة أخرى , لما يعانيه قطاع السياحة من ضيق منذ زمن , فقد كانت السياحة مصدرا هام للدخل وجلب العملة الصعبة داخل البلاد فيبذل قطاع السياحة كل جهده لعودة السياحة للبلاد مرة أخرى سواء كانت سياحة علاجية أو ثقافية وغيرها , والمشاركة فى مثل هذه المؤتمرات بأسم مصر وداخل كل هذه التجمعات السياحية سوف يساعد على تقريب وجهات النظر مع صانعى القرارات السياحية فى الدول الاخرى , وهذا سوف يساعد على نقل الصورة الصحيحة والإيجابية عن المحافل السياحية داخل مصر خصيصاٌ وأن مصر تمتلك معالم سياحية كثيرة يقصدها السياح من مختلف دول العالم لرؤيتها , خصيصا أن الأعلام الأجنبى يعطى صورة خاطئة عن الأحداث بمصر فى الوقت الذى تقوم الحكومة المصريه فيه بإصلاح السياسات الأقتصادية وبناء بنية تحتيه قوية , ويذكر أن البلاد مرت بظروف قاسية بالسنوات الأخيرة ولكن كل المناطقة السياحية والاثرية فى جميع أنحاء مصر تشهد استقرار تام وتتمتع بكل الأمان الذى يحتاجه أى سائح يزور هذه المناطق .

توقعات بأرتفاع نسبة الأشغال السياحية عن العام الماضى بحلول رأس السنة

فى ظل حالة الركود السياحى التى تمر بها مصر هذه الأيام الا أن التفائل يصيب الجميع فقد أكد رئيس غرفة السياحة بأن نسب الأشغال السياحى خلال احتفالات رأس السنة سوف تكون مرتفعة بنسبة كبيرة عن العام الماضى وسوف تتخطى نسبة الأشغال حاجز ال50 % هذا العام وخاصة بمدينة أسوان , واضاف أن حجوزات الأجانب بالفنادق والرحلات فى تزايد مستمر خلال هذه الأيام مع التزامن بأحتفالات رأس السنة , وقد تم رفع الحزرعن السائحين اليابنين والألمان والجنسيات التى قد تم حذرها في السنوات السابقة , والجدير بالذكر أن السائحين بمصر يفضلوا السياحة الثقافية والعلاجية الموجودة خصيصا بمدينة الأقصر , التى يستمتعون بها بمشاهدة المعابد الفرعوينة والأثار الموجودة هناك وعديد من المناظر الخلابة التى يأتون من مختلف دول العالم لزيارتها ,خصيصا أن طقس محافظة الاقصر وأسوان فى هذه الأيام يتميز بالطقس المعتدل والدافىء بالشتاء فيستمتع به السائحون كثيرا , وأيضا شرم الشيخ والغردقة ومدينة دهب لما بهم من مشاهد ومناطق كثيرة تجلب السائحين ويستمتعون بها , ويتمنى القائمون على السياحة بالمدن والمناطق السياحية عودة السياحة كما كانت لكى يتثنى لهم , العودة الى اعمالهم التى هى مصدر قوتهم والنهوض بالأقتصاد المصرى خصيصا أن السياحة كانت تمثل مصدر هام لجلب العملة الصعبة للبلاد .