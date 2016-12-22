بعد تعزية السيسى لبوتن: استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو قريبًا

فى اطار العلاقات المصرية الروسية القوية والمميزة فى الفترة الحالية ، قام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسيى ” بتقديم واجب العزاء إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بعد اغتيال السفير الروسى فى تركيا ، حيث أجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية إلى نظيره الروسي مساءًا ، وقد أعرب السيسي عن خالص التعازي القلبية لبوتن بسبب حادث مقتل السفير الروسي في أنقرة، كما أعرب عن تضامن دولة مصر قيادة وشعبًا مع روسيا فى مصابها الأليم ، حيث جاءت تاكيدات الرئيس المصري فى الاتصال الهاتفي للرئيس الروسى على أهمية تكاتف الدول وتضافر الجهود الدولية بشكل عام فى مواجهة الحرب على الإرهاب الأثم فى كل مكان ، وذلك عن طريق اتخاذ دول العالم أجمع خطوات فعّالة في هذا السياق وعدم تجاهله.

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رد بوتن على لفتة السيسي:

جاء رد الرئيس الروسي على لفتة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتقديره وإتصاله لتقديم واجب العزاء ودعمه لروسيا ، حيث يعد حادث الإغتيال صادمة قوية هزت الأوساط السياسية ، كما أن مصر تدعم نظيرتها بكل قوة من أجل مواجهة الأرهاب والعمليات الإرهابية فى كل مكان والحد من مساعيها الدائمة لهز استقرار الدول بمختلف أماكنها وإتجاهاتها وتياراتها ورغبتهم فى ترويع الأبرياء، عبر الرئيس الروسي عن خالص تقديره وشكره لمواساة نظيره المصري، حيث اكد ان هذا يؤكد على قوة العلاقات المصرية الروسية ، بالإضافة إلى أهمية العمل الدؤب على تنمية تلك العلاقات المتبادلة بشتى الصور ومختلف المجالات، وعلى رأسها حاليًا مكافحة الإرهاب.

استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا

أكد الرئيس الروسي بعد مكالمة الرئيس المصري له من أجل تقديم واجب العزاء ، على أنه يعتزم حاليًأ على استئناف الرحلات الجوية من جديد بين القاهرة وموسكو فى القريب العاجل، بعد ظهور النتائج الأمنية والفنية الأخيرة التي تعاون فيها كلا الجانبين، وقد رحب الرئيس المصري بهذا التصريح حيث تعد بادرة جيدة على طريق الارتقاء بالعلاقات بين البلدين واستكمال مسيرتهما.