حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-12-2016

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على لسان الدكتور ” أحمد عبدالعال ” رئيس الهيئة، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأضاف الدكتور ” أحمد عبد العال ” أن محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومحافظات الدلتا بدأت سقوط الأمطار فيهما منذ أمس الأربعاء ،وكانت الأمطار متوسطة وسوف تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وأشار عبد العال إلى زيادة حدة الأمطار بداية من يوم الإثنين المقبل على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ستسقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وصولا لمحافظات شمال الصعيد، كما أنها سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

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حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل:

وأوضح الدكتور ” أحمد عبدالعال ” حالة الطقس في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث يسود طقس شتوي بارد حتى محافظات شمال الصعيد، يميل للدفء على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أنا خلال ساعات الليل فيسوط طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ويتراوح متوسط درجات الحرارة على محافظة القاهرة حلال ساعات النهار ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، أما في ساعات الليل فتتراوح دﻻجة الحرارة بين 8 إلى 10 درجات، وحذر الدكتور أحمد عبد العال من القيادة أثناء الشبورة المائية خاصة بعد سقوط الأمطار، وأضاف قائلا أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خصوصا في المناظق الملاصقة لمناطق زراعات، أو مسطحات مائية، وطالب رئيس الهيئة كل المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية لسقوط الأمطار.

الرطوبة العالية هي سبب انخفاض درجات الحرارة:

ومن جانبه صرح الدكتور ” أحمد فاروق ” مدير المركز الرئيسى للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الرطوبة العالية التي تسود مصر حاليا هي السبب في شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة وليس السبب هو تغير المناخ، وأكد أن هذه الظاهرة تتضح بشكل أكبر في الأماكن المجاورة لمسطحات مائية أو المناطق الزراعية أو الصحراوية مثل محافظات جنوب الصعيد، وناشد الدكتور أحمد فاروق، المواطنين أن توخي الحذر والاستمرار فى ارتداء الملابس الثقيلة وخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وعلى قائدى السيارات الإلتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة خاصة بعد سقوط الأمطار وأثناء الشبورة المائية.

طقس اليوم الخميس 22-12-2016 على جمهورية مصر العربية:

أما عن طقس اليوم الخميس 22-12-2016 في جمهورية مصر العربية، فيسود طقس شتوي بارد في شمال البلاد وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ويميل للدفء خلال ساعات النهار في محافظات جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية، ويصاحبها سقوط غزير للأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتكون الأمطار خفيفة على محافظة القاهرة، وتقل الرؤية الأفقية خلال الشبورة المائية الكثيفة على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارةاليوم الخميس 22-12-2016 على جمهورية مصر العربية:

وبالنسبة إلى الرياح السائدة في مصر اليوم فيكون اتجاهها شمالية غربية وسرعتها تكون معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وعلى البحر المتوسط، مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويسود البحر المتوسط طقس معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الاحمر يسوده طقس معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح التي تسود البحرين الأحمر والمتوسط تكون رياح سطحية اتجاهها شمالية غربية، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغري على جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم 22-12-2016:

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القاهرة 10 16، الإسكندرية 12 16، مطروح 12 16، بورسعيد 12 17، دمياط 12 17، بلطيم 13 17، الإسماعيلية 7 16، السويس 6 17، العريش 8 17، نخل 6 17، طابا 7 16، الطور 12 19، مرسى علم 13 22، الغردقة 12 22 شرم الشيخ 13 22، رفح 6 16، كاترين 2 14، سيوة 5 17، المنيا 5 17، الفيوم 7 17، رأس سدر 10 17، أبوسمبل 8 22، وسط الدلتا 10 16، أسيوط 5 17، سوهاج 7 18، الأقصر 7 21، أسوان 8 22، شلاتين 13 23، حلايب 14 21، الوادى الجديد 10 19، قنا 9 22، نويبع 13 18، السلوم 8 10