أمطار غزيرة بمحافظة دمياط تسببت فى توقف حركة المرور والصيد وقطع اسلاك الكهرباء

منذ الأمس وشوارع دمياط غارقة فى موجة من الطقس السيئ، حيث بدأ هطول الأمطار الغزيرة بمحافظة دمياط من الساعات الأولي للأمس، على معظم المدن بدمياط وخاصة على المدن الساحلية، ما تسبب فى حالة من الشلل المروري بعد إغراق الشوارع بالمياة وامتلاء معظم المناطق المنخفضة داخل محافظة دمياط بمياه الأمطار حيث تكون على أثرها عدد من البرك والأوحال والطين، بالإضافة إلى أن تلك الأمطار كانت مصحوبة بموجة من إنخفاض فى درجة الحراراة التى وصلت إلى الصقيع، وأدي سقوط الأمطار إلى توقفت حركة الصيد البحرية داخل كلاً من بحيرة المنزلة، وبحيرة بوغاز عزبة البرج، وعلى الرغم من هذا لم تتأثر حركة الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط بل استمرت حتى الآن فى عملها والقيام بمهامها اليومية .

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شكوي أهالي دمياط:

بسبب سقوط الأمطار والتى صحبها سرعة كبيرة فى حركة الرياح سقط الكثير من أسلاك الكهرباء من أعلى أعمدة الإنارة وذلك كان على طريق “دمياط – بورسعيد” ، وقد اشتكي أهالي المحافظة وتحديدًا أهالى منطقة السكاكينى التابعين لقرية السيالة الموجودة بمركز دمياط ، لأنه قد حدوث بالفعل بعد قطع أسلاك الكهرباء ماس فى اعمدة الانارة كما تم صدور انبعاث شرارة كهربائية وكان مصدرها كشافات الانارة.

قرارات محافظ دمياط:

جاءت قرارات محافظ دمياط، الدكتور “إسماعيل عبد الحميد”، بعد موجة الأمطار الشديدة التى ضربت محافظة دمياط ، بإصدار تكليفات مباشرة وعاجلة إلى جميع رؤساء المدن والمسؤلين عن المراكز بالمحافظة بالقيام بمتابعة الامطار وتاثيرها على الشوارع والتأكد من رفع مياه الأمطار وتسليك البالوعات بشكل دوري، حيث طلب منهم التواجد فى الشوارع بأنفسهم والتأكد من تصريف مياه الأمطار الشديدة التى ضربت المحافظة أمس في بالوعات المطر الخاصة بها بالإضافة إلى أمره لهم بالاستعداد لمواجهة الطوارئ.