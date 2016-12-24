فى إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأربعاء 22-12-2016 , مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء , وطارق عامر محافظ البنك المركزى , ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ووزير الخارجية سامح شكرى . ورئيس المخابرات العامة , ورئيس هيئة الرقابة الأدارية , لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية والخارجية ,وبحث تطورات مكافحة الأرهاب وأخر التطورات فى الأحداث الأخيرة ,وناقش سيادته بالإجتماع ايضا , كل الأعمال الأرهابية التى شهدتها الدول فى الأونة الأخيرة , والتأكيد على استعداد مصر من بذل كل الجهود لمكافحة الأرهاب , خصيصا لدورها فى رئاسة لجنة مكافحة الأرهاب بمجلس الأمن الدولى , وكل الجهود سواء كانت ثقافية أو عسكرية أو فكرية , فيجب أخذ كل التدابير الأحترازية والأمنية لمكافحة الأرهاب وتقديم كل الحلول للوقوف ضد أى عمل ارهابى غاشم .

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السيسى يشدد على تكثيف التواجد الأمنى بالأماكن العامة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجتماعه مع قيادات الدولة على أن تكون الأجهزة الأمنية على كامل استعدادها لأى عمل إرهابى , وتكثيف إنتشار القوات الأمنية بالمناطق الحيوية بالبلاد , مع التزامن بأحتفالات الكريسماس , وشدد على تعزيز التواجد الأمنى بالمنشأت الحيوية فى جميع أنحاء الجمهورية , واليقظة من رجال الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وإحباط أى عمل إرهابى .وعلى صعيد أخر تطرق الأجتماع الى إقتراحات سبل توفير الدعم , للجنة القومية لأدارة الأزمات والكوارث لكى يتثنى لها الحد من المخاطر , وهذه اللجنه تضم ممثلين من مختلف الوزارات وممثلين من المحافظات , وممثلين عن الأجهزة الأمنية , ومهمتها تطوير المنظومة الكاملة لأداء الحكومة والجهات المعنية بالدولة , وتم مناقشة أيضا الموقف الأقتصادى التى تمر به البلاد وقدم رئيس البنك المركزى تقرير مفصلا عن القرارات الأقتصادية المتخذه الفترة الماضية . وقد صرح رئيس البنك المركزى عن أنه تمت الموافقة من قبل البنك الدولى لصرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقض الدولى للبلاد , وهذا سوف يعزز الأحتياطى الأجنبى للدولة وسوف يرفع من المؤشرات الأقتصادية .

السيسى يجتمع بقيادات الدولة لمناقشة التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

تناول إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مجلس الوزراء والقيادات المعنية بالدولة خطوات كثيرة , لتعزيز الصناعات الصغيرة فى بور سعيد , ومدن بدر والسادات والعاشر من رمضان , ودعمها بمشاريع صناعية كاملةالمرافق , وكل ذلك ضمن خطة التنمية الصناعية التى تتضمنها البلاد , وفى نهاية الأجتماع شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأسراع من الأنتهاء من المشروعات والتجمعات الصناعية التى تتكفل بها الحكومة فى الوقت الحالى ودعم المشروعات الصغيرة , وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال لكى يتثنى لهم إنشاء المشارع التنموية فى أسرع وقت ودخول مشاريعهم حيز التنفيذ فى أقرب فرصة .