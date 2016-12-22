نقابة العاملين بالنظافة: إطلاق بنك “المخلفات المصرى” لإدارة المواد الصلبة

جاءت تصريحات النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، “أمين حسن” ، حول أحدث المشروعات الجديدة والهامة التى تعتزم النقابة البدء فيها ووضعها على أرض الواقع بداية من شهر يناير المقبل مع مقتبل بداية العام الجديد 2017، حيث تم التصريح من قبل النقيب العام للعاملين بالنظافة على أنه قد تم الاتفاق رسميًأ مع أحد البنوك الوطنية المصرية بخصوص هذا الصدد، حيث سوف يتم تمويل مشروع بنك المخلفات بمبلغ مالي تم الإتفاق عليه ، حيث بلغ حوالي 30 مليون جنيه، وذلك فى اطار سعي النقابة للبدء فى العمل على أرض الواقع على منظومة المخلفات الصلبة ، كما تقرر أن يتم العمل فى المنظومة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وقد تم الإعلان عن فرص وظائف جديدة فى المشروع لأصحاب السيارات والتروسيكلات على أن يكون عملهم برواتب ثابتة لكل شهر بالإضافة إلى وجود عمولات.

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طريقة العمل فى المشروع الجديد:

وعن طريقة العمل فى المنظومة الجديدة التى أشار إليها أمين حسن، للعاملين بهيئة النظافة، قال فى تصريحاته أن فكرة العمل بالمشروع يعتمد بشكل أساسى على توفير سيارات وتروسيكلات ، حيث يمكن لجميع المواطنين الذين يمتلكوها العمل بها فى كل المناطق والمحافظات ، حيث تكون طريقة العمل عبارة عن أن يقوم أصحاب السيارات والتروسيكلات بشراء جميع أنواع المخلفات الصلبة من المناطق التابعة لهم أو المناطق المجاورة مثل البلاستيك والكرتون والورق وعبوات زيت الطعام التى قد سبق إستعمالها بالإضافة إلى بواقى الخبز وعلب الكانز الفارغة، كما سيتم تحديد اسعار تلك المنتجات كما أن محافظة الجيزة سوف يكون لها نصيب كبير من هذا المشروع.

سبب اقامة المشروع:

أشار النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أن فكرة المشروع الجديد جاءت من أجل رفع قيمة المخلفات بشكل عام ووضع قيمة شرائية لها لكٍ يستجيد المواطنين لتلك المبادرة بالإضافة إلى إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة القمامة.