نقابة ”الصيادلة” تطالب السيسي بوقف قرار زيادة أسعار الأدوية

صرحت نقابة الصيادلة على لسان المتحدث الرسمى بإسم النقابة تصريحا تطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى . بالتدخل لحل أزمة ارتفاع اسعار الأدوية مرة أخرى ووقف القرارار الصادر بزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى. وطالبت النقابة بتشكيل لجنة تشرف عليها رئاسة الجمهورية , تتضمن كافة الأطراف المعنية داخل البلاد وجميع الأطراف المسئولة عن صناعات الأدوية داخل مصر , والذى من ضمن أختصاصهم تسعير الأدوية, ومل دراسة شاملة وبداء إقتراحتهم ورؤيتهم لتحريك الأسعار مرة أخرى , بسبب ازديها مرة أخرى بنفس العام , وقد صرح عضو غرفةصناعة الدواء الدكتور جمال الليثى , بانه تم الاتفاق مع وزير الصحة على تحريك أسعار الأدوية بزيادة قدرها 15% للأدوية و20% للأدوية المستوردة وتخصيص 5 نستحضرات لكل مصنع , وقد صرحت النقابة عن وجود محاولات لأبعاد نقابة الصيادلة بسبب الدواء سواء كان تصنيعه أو توزيعه ,وكان كل ذلك تسبب فى غضب الصيادلة وتم دعوتهم , لعقد جمعية عمومية فى أقرب وقت.

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وعلى صعيد أخر تم منع هامش الربح المقرر فى عام 2012 بقرار رقم 499 من جانب شركات الأدوية , وهذا أيضا يشكل ضغط على وزير الصحة ورفع أسعار الدواء , وبذلك تم أبعاد نقابة الصيادلة عن الصورة , بالرغم من أنها فى موقع الأحداث مع الجمهور, وقد تجددت الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء , حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلى والتى تتمسك بها نقابة الصيادلة بألا تقل عن 30% للدواء المحلى و20% للأدوية المستوردة , الأمر الذى رفضته غرفة صناعة الأدوية فى محاولة منها لتقليل الخصم الى 23% وتعميم ذلك على جميع الأدوية . وهذا مارفضته نقابة الصيادلة

أكد أمين صندوق نقابة الصيادلة الدكتور جورج عطالله , أنه تم علم النقابة بأن وزير الصحة قد أبرم اتفاقا مع غرفة صناعة الأدوية والقائمين على صناعة الدواء بمصر بزيادة اسعار الأدوية , مما أدى الى رفض نقابة الصيادلة أى قرار ينص على زيادة أسعار الأدوية الأمر الذى جعلهم يستعينو بالرئيس عبدالفتاح السيسى لألغاء هذا القرار, وقد كان أعضاء بلجنه الصحة بمجلس النواب تقدمو بطلبات لرئيس المجلس لعد تمرير هذا القرار ووقفه خصيصا أنه تم زيادة أسعار الأدوية من مدة قصيرة . وعلى صعيد أخر أكدت نقابة الصيادلة بأنه لم تتم السيطرة على الأمر الأباشراك النقابة فى أتخاذ القرارات , وعدم إتخاذ أى قرار يخص الدواء المصرى بدون الرجوع الى نقابة الصيادلة , والأخذ برئيها بعين الأعتبار , والوقوف ضد توغل شركات الادوية , داخل وزارة الصحة وتحكمها فى تسعير الأدوية بدون وجه حق ومنع الهامش الربحى للصيادلة .