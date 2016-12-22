وزارة التخطيط تعلن عن موعد مسابقة التعيينات الحكومية

صرح وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة, الدكتور أشرف العربي, أنه خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء بقيادة المهندس شريف إسماعيل, تمتم مناقشة الآليات الخاصة بجميع التوريدات المنعقدة سابقاً مع الموردين وكافة الجهات الأخرى, وذلك للوصول إلى صيغة معينة لتحقيق التفاهم المشترك للتعاون على العمل للسيطرة على إرتفاع الأسعار.كما أضاف سيادة الوزير أن الإجتماع تناول أيضاً عدة مناقشات حول العقود التي تقوم بإنجاز مشروعات كثيرة في الدولة, كما أكد أنه سوف تقوم الوزارة بإجراء تعديلات كبيرة على القانون الذي يخص المناقصات والمزايدات, كما أنه تمت مناقشة هي الأهم فيما يخص المواطن المصري, حيث تداولت بعض الأخبار في الأيام السابقة عن إحالة مليون موظف إلى المعاش, لذلك تمت مناقشة هذا الموضوع أصلا خلال إجتماع مجلس الوزراء.

Advertisements

عدد الموظفين المحُالين إلى المعاش قريباً

حيث أشار العربي فيما يخص ذلك, أنه يوجد عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري التابع للوزارة سوف يتم إحالتهم إلى المعاش, والذين أشارت بعض التقارير أنه وصل عددهم إلى حوالي ألفي موظف, وذلك بسبب وصولهم إلى السن القانوني للمعاش, ويتم ذلك عند وصول الشخص إلى سن ال60 كما هو معروف لنا, كما أكد وزير التخطيط على المعلومة المتداولة وهي إحالة مليون موظف إلى المعاش, موضحاً ذلك بأن هذا سوف يتم بالفعل ولكن في خلال ما لا يقل عن 5 سنوات قادمة على الأقل.

ميعاد المسابقات للتعيينات الحكومية

كما أشار سيادة الوزير أنه سوف توجد تعيينات أخرى في الحكومة وذلك تبعاً لما سوف تتضمنه الخدمة المدنية, على أن يكون ذلك مرتان خلال العام الواحد, حيث تكون التعيينات مقسمة تباعاً على مرحلتين متتاليتين, على أن يكون ميعاد المرحلة الأولى من التعيينات خلال شهر يناير, ويكون ميعاد المرحلة الثانية من التعيينات خلال شهر مايو, ولكن برغم ذلك فلم يتم التأكيد حتى الآن من قِبل وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة حول المسابقة الخاصة بالتعيينات الحكومية في شهر يناير المقبل مطلع عام 2017.

لذلك على المواطنين الإنتظار إلى أن يتم الإعلان عن ميعاد المسابقة تحديداً, وما سوف تتضمنه المسابقة من وظائف معينة وما إلى ذلك.