الأرصاد الجوية: تحذر من طقس شديد البرودة اليوم الجمعة ٢٠١٦/١٢/٢٣

جاءت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٣، من سوء حالة الطقس على معظم إنحاء الجمهورية، حيث صرح “وحيد سعودي”، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي للأرصاد الجوية، أنه إعتبارا من اليوم الجمعة وحتي يوم الثلاثاء القادم، سوف تشهد السواحل الشمالية للبلاد فى كل من الإسكندرية ومطروح والسلوم والشرقية والعريش ورفح ووسط سيناء وسانت كاترين بالإضافة إلى شمال الدلتا موجة كبيرة من الأمطار الغزيرة والتى تقل على القاهرة، كما تتكاثر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على شمال البلاد، وتشهد عدد من المحافظات المصرية إنخفاض شديد فى درجة الحرارة يصل إلى حد الصقيع فى بعض المحافظات وخاصة على وسط سيناء وشمال الصعيد ، حيث يكون الطقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى محافظات شمال الصعيد ، علي أن يزيد ويميل للدفء على جنوب الصعيد نهارا لينقلب ليلاً ويصبح شديد البرودة.

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حالة الطقس اليوم الجمعة في البحر المتوسط والأحمر:

تتباين حالة البحر المتوسط بإختلاف ساعات الليل والنهار، حيث يكون البحر معتدل إلى أن يتغير بإنخفاض درجة الحرارة ويصبح مضطرب ، كما ترتفع حركة الأمواج والتى تصل ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر خلال اليوم، ومن جهة أخري يعد لم تختلف حالة البحر الأحمر عن نظيره البحر المتوسط، حيث يكون الطقس معتدل فى النهار وتتغير حركة الموج تدريجيًا حتى ترتفع بما يصل إلى مترين إلى مترين ونصف المتر، بالإضافة إلى أن حركة الرياح على البحرين سوف تكون شمالية غربية، كما تحذر الأرصاد من شبورة مائية فى الساعات الأولي من الصباح.