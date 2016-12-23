قرار جمهوري هام وعاجل من رئاسة الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية للدولة

تم الإعلان عن أخر قرار جمهوري صادر من الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، والذى يحمل رقم 567 لسنة 2016، حيث جاء فى طيات القرار نزع ملكية 50 فداناً، حيث جاء نطاق هذه الاراضي فى كلاً من محافظة أسيوط ومحافظة سوهاج ، وذلك من أجل استكمال مشروع “محور كوبري طما”، والذى مقرر إقامته على نهر النيل، حيث ورد هذا القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية للبلاد والتى تم نشره بتاريخ الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر 2016، حيث جاءت تصريحات وزير النقل والمواصلات، الدكتور “جلال سعيد”، بأن محور كوبري طما، يبلغ طوله حوالي 20 كم، حيث يتضمن المحور كوبري النيل العلوي وكوبري السكة الحديد وعدد 4كباري رئيسية بالإضافة إلى 8 كباري أخري أعلي الترع والمصارف ، كما يتضمن حوالي 18 نفقًا ايضًا نفقاً، وقد تم تصميم هذا المحور من أجل خدمة محافظتي سوهاج وأسيوط.

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إجمالي ما تم تنفيذه من محور كوبري طما:

جاء فى تصريحات وزير النقل، بأن المحور قد بلغت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالي 90% حتى الآن، حيث تم الإنتهاء من الجزء الخاص به أعلى نهر النيل والسكة الحديد والطريق الزراعي، كما أن الأراضي الذى صدر بحقها قرار جمهوري بشأن إنتزاعها والتى تقرر نزع ملكيتها تمكن العاملين فى المشروع من مد المحور الذي يضم جميع هذه الكباري إلى مسافة أكبر، حيث يمكنه الوصول بطوله إلى 20 كم ، ليتم من خلاله الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي، وذلك فى اطار مساعي الدولة لخدمة المواطنين وأهل الصعيد داخل المحافظتين.