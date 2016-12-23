تصريحات وزارة الصحة بشأن حقيقة ببيع المستشفيات الحكومية

انتشرت بعض الانباء الاخيرة بشأن بيع الحكومة الحالية لعدد من المستشفيات العامة، حيث أثار هذا الخبر زعر المواطنين المصريين وخاصة محدودي الدخل والذين يعتمدون بشكل كلى فى علاجهم وكشوفاتهم على مثل تلك المستشفيات، وفى اطار هذا الصدد جاءت تصريحات الدكتور “هشام عطا”، مساعد وزير الصحة ، والتى عبر فيها عن استيائه الشديد بعد سماعه لتلك الأخبار التى تنافى ما يحدث على أرض الواقع ، حيث نفى الدكتور عطا ما ورد من أخبار متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بشأن ببيع المستشفيات الحكومية المصرية والمتواجدة على الأراضي المصرية بصفة عامة وبجميع المحافظات، حيث جاء فى تصريح مساعد وزير الصحة أنه لا تفكر الحكومة فى بيع المستشفيات كما أنه لا يوجد شئ إسمه بيع مستشفى، حيث أن جميع مستشفيات مصر ليست للبيع كما أنها مازالت مستمرة فى تقديم خدماتها للمواطنين.

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تصريحات مساعد وزير الصحة:

جاءت تصريحات الدكتور “هشام عطا”، الإعلامية عبر برنامج “مانشت القرموطي”، على شاشة قناة العاصمة الفضائية، بخصوص سؤاله عن صحة الأخبار المتداولة بشأن بيع المشتشفيات، أن المستشفيات المصرية ليست معروضة للبيع وأن ما يتم حاليًا هو طرح الحكومة لتلك المستشفيات من أجل الإستثمار ، كما أن الحكومة المصرية قد قامت بطرح تلك المستشفيات العامة على كلاً من الجامعات والجيش والشرطة وذلك من أجل مصلحة المواطنين وليس للإستثمار، بالإضافة إلى أن الدولة ترحب بأى جهة قد تستطيع أن تساعد الحكومة فى استغلال تلك المستشفيات المهجورة وإستثمارها لصالح المواطنين، حيث قد بلغ إجمالي المستشفيات المعروضة للإستثمار وليس للبيع حوالي 522 مستشفى، وجدير بالذكر أن بعض هذه المستشفيات قد تم تحويله إلى معاهد صحية والتأمين.