أهالي كفر الشيخ يقطعون الطريق بسبب تجاهل الحكومة لخطف أبنائهم في ليبيا

فى حادثة لم تكن الأولى على محافظات مصر، قام أبناء محافظة كفر الشيخ بقطع الطريق فى محاولة منهم للفت أنتباه الحكومة المصرية لمطالبهم الذين يزعمون بأنها تتجاهلهم، حيث تعد هذه المرة ليست مطالب تخص أبناء القرية فقط، بل تخص أبنائهم المسافرين بالخارج من اجل لقمة العيش، حيث جاءت تصريحات رئيس منظمة مصر أولاً لحقوق الأنسان بكفر الشيخ، “محمد جميل”، إن سبب ما أقدم عليه أهالي القرية بكفر الشيخ هو حالة القلق والرعب الذى انتابتهم مؤخرًا على أبنائهم ، وخاصة أهالي مركز الحامول، وذلك بعد أن وردت لهم أنباء تؤكد اختطاف 6 من أبناء القرية والذين يعملون فى دولة ليبيا فى الفترة الحالية، على أيدي ملثمين مجهولين ، وهم يطالبون الآن بفدية مالية كبيرة من أجل إطلاق سراح أبنائهم.

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تصريحات رئيس منظمة مصر أولاً لحقوق الأنسان بكفر الشيخ:

جاء فى تصريحات رئيس منظمة مصر أولاً لحقوق الأنسان بكفر الشيخ، الصحفية، أن أهالي القرية قد قاموا بقطع طريق الحامول – المنصورة، كما أنهم قاموا ايضًا بإشعال النيران فى بعض إطارات السيارات على الطريق، وذلك من أجل منع السائقين من المرور وتوقف حركة السير على الطريق، حيث اندفع أهالي القرية إلى تلك الطريقة بهدف توصيل صوتهم إلى الحكومة المصرية والخارجية بشكل محدد بعد أن تجاهلتهم ، وتجاهلت مشكلة اختطاف أبناء القرية الستة، كما كشف أن هذا التحليل النهائي والنتيجة الأخيرة التى توصل إليها أبناء القرية بعد ابتعاد المسؤلين وعدم تواصل أي شخص منهم مع أى فرد من أهالي المختطفين بليبيا، وجدير بالذكر أنه قد وصلت بعد الانباء عن إطلاق سراح أحد أبناء القرية الذين تم خطفهم بليبيا، حيث يدعي “السيد عبد الحميد علي السيد جبر”، وقد وجدوه ملثم الوجه، وقيل أنه تم تحريره من أجل إحضار الفدية الذى قيل أن مقدارها 30 ألف دينار، كما تم الإفصاح أنه فى حالة عدم سداد المبلغ المطلوب سوف تقوم العصابة الخاطفة بقتل الأبناء الخمسة المصريين المحتجزين لديهم.

تصريح أحد أشقاء المختطفين:

جاءت تصريحات أحد اشقاء أبناء القرية المختطفين ، والذى يدعى “محمد المغازي”، أنه قد تلقى إتصالا هاتفيًا من أحد أبناء القرية الأخرين والذين يعملون في الأراضي اليبية ايضًا ، أنه تم خطف شقيقه ضمن عدد 6 من أبناء القرية الذين تم إحتجازهم من قبل مجهولين، حيث كان هذا الحادث يوم 14 ديسمبر الماضي، وتحديدًا في منطقة “غيت الشعال”، التابعة لمنطقة “جنذور” بمحافظة طرابلس الليبية.