السعودية تطلق نظام “حساب المواطن الموحد” لتوحيد الدعم ..طريقة حساب الدعم النقدي في برنامج “حساب المواطن”

بدأت الحكومة السعودية التخطيط لنظام جديد يهدف إلى دمج جميع برامج الحكومة للدعم في قاعدة واحدة ,وأسمت هذا النظام الجديد “حساب المواطن الموحد” يأتي هذا النظام في اطار عدد من الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة خلال 2017 ,ويساعد هذا النظام علي دعم الاسر محدودة الدخل والمحافظة عليها من تبعات الاصلاح الحكومي ,كما يساعد على ضمان استخدام أمثل لموارد الدولة والنهوض باقتصادها.وأكدت بيانات مسربة من الحكومة ان البرنامج سيحدد مستوي استهلاك معقول وذلك لترشيد استخدام الطاقة ,وسيقوم بتحليل المستويات الاستهلاكية للأسر ومن ثم مواكبة احتياجاتهم ,ومن المقرر تطبيق هذا البرنامج على الأسر ذات الدخول المرتفعة وطبقة الأثرياء وسيطبق على الأسر فوق المتوسطة جزئيا.

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كما أعلنت الحكومة أنه سيكون هناك اجراءات ومراجعات دورية للنظام حتى تعكس لنا أي مستجدات في الأسعار والاصلاحات حتي لا تزود عبئا جديدا علي الاسر ,كما سيتم رفع المبلغ المخصص للبرنامج سنويا من 20-25 مليار ريال عام 2017 إلى 60-70 مليار ريال عام 2020 ,وذكرت تلك البيانات المسربة أن “بدلات الأسر” ستتحول إلي “حساب المواطن الموحد” و ان جميع برامج دعم الاسر الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي ستكون ضمن نظام واحد.وأكدت البيانات أن هذا النظام سيتم إطلاقه في مطلع العام القادم 2017 ,علي ان يتم فتح الباب للتسجيل به من ذلك الوقت ,وسيتم تسجيل كافة المؤهلين والمستيفيدين من هذا النظام بطريقة تلقائية.

وتوقعت الحكومة أن هذه المنظومة الجديدة ستصب في مصلحة جميع القطاعات حيث ستمنح ادارة اكثر كفأً وهدرا أقل ,كما أضافت البيانات المسربة أن الحكومة قد وضعت خططا تقتضي التحويل المالي تتم من خلال تأسيس نظام أكثر ترشيدا للانفاق ,على ان توجه المصروفات للأولويات وتتنوع الايرادات غير ايراد النفط, وتهدف هذه الخطة الى الانتقال بالمملكة الى ميزانية متوازنة بحلول 2020 حتي وان بقيت اسعار النفط في هذا التدنى.وأكدت الحكومة أن هناك عدد من الاجراءات التي توفر انتهاك سياسات نقدية قوية مع المحافظة علي ربط الدولار الامريكي بالريال السعودي,كما أوضحت البيانات أن هذه المنظومة تهدف خلال الخمس سنوات إلي زيادة مستوى الايارادات التراكميه لتصل الى 1.062 مليار ريال وتقليل نسبة النفقات التراكمية إلى 26 مليار ريال سعودي سواءً كانت في النفقات التشغيلية أو الرأسمالية أو بدل السكن ,مما سينعكس على الوضع المالي العام بنسبة تحسن عادلت 1.088 مليار ريال سعودي.