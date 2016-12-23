شروط تقسيط فاتورة الكهرباء لأقساط شهرية للمواطن وطريقة الدفع

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, الدكتور محمد شاكر, في بيان له وذلك بعد إجتماع الوزارة لمناقشة العديد من القرارات الهامة والتي تصب في مصلحة المواطن المصري, حيث جاء في البيان عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها وزارة الكهرباء والتي تخص آلية تحصيل الفواتير الخاصة بالكهرباء, حيث شدد الوزير على جميع رؤساء الشركات المسؤولة عن توزيع الكهرباء للمواطنين, وهم تسعة شركات منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية, وذلك للعمل على التيسير على المواطن عند تحصيل الفواتير الخاصة بالكهرباء وذلك لغير القادرين مادياً, وهم الذين لا يستطيعوا تسديد قيمة الفواتير في دفعة واحدة, لذلك أكد سيادته على ضرورة التخفيف عليهم بتقسيط فواتير الكهرباء.

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كيفية طلب تقسيط فاتورة الكهرباء

كما أضاف سيادته أنه هناك تعليمات مشددة لجميع الشركات المذكورة سابقاً, وذلك من أجل ضرورة تقسيط قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء وخصوصاً مرتفعة الثمن, لذلك على المواطن الذي لا يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء دفعة واحدة, أن يقوم بتقديم طلب بذلك لإدارة الحسابات بجميع فروع شركة الكهرباء على مستوى الجمهورية, وذلك لتقوم الشركة بدورها لتقسيط الفاتورة الخاصة به على عدة شهور.