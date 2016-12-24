تفاصيل القبض علي محمود حسين معد قناة “الجزيرة”

تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقات مكثفة مع معد الجزيرة القطرية ,محمود حسين ,وذلك إثر تورطه في إنتاج فيدويهات مفبركة عن الدولة المصرية وتوجهت تهمة تشويه مصر داخليا وخارجيا عن طريق فبركة الفديوهات وإرسالهال الى قناة الجزيرة المعادية.وقالت التحريات والاجهزة الامنية في تحقيقاتها أن حسين يعمل منذ بضعة سنوات في “الجزيرة” وأنه مكلف بعمل فيديوهات وإرسالها إلي الدوحة معقل القناة ,حيث كان يصطنع فيديوهات كاذبة عن الاقتصاد المصري وعن غلاء الأسعار وتسليط الضوء على السلبيات والادعاء بان تلك المشاهد هي السائدة في مصر وأنه كان يتقاضي مقابل ذلك مرتبا شهريا.

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واكدت المصادر الامنية ان اجهزة الدولة تستجوب المتهم حتى يتم التعرف عليمن يقوم بالتعامل معهم خارجيا وداخليا ومعرفة الخطة المستقبلية للجزيرة والتي تستهدف الشارع المصري.كانت الأجهزة الامنية بمدينة الجيزة قد ألقت القبض علي محمود حسين معد القناة القطرية بتهمة تصوير فيديوهات مفبركة عن الشارع المصري وإرسالهال إلى “الجزيرة” لإذاعتها مقابل الحصول على مرتب شهري ,وتحقق الأجهزة مع المتهم لبيان ما إذا كان متورطا في إعداد الفيلم الذي أساء إلى الجيش المصري ,وتقوم الأجهزة الامنية كذلك بفحص دقيق للفيديوهات التي ضبطت بحوزة المتهم.يذكر أن المتهم عمل في قناة الجزيرة عدت سنوات وذلك قبل سفره إلي قطر عقب 30يونيو وكان يزور القاهرة باستمرار لتصوير الفديوهات المفبركة.