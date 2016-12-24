نقابة الصيادلة: سيتم اضراب الصيدليات عن العمل 6 ساعات يوميا بداية من 15 يناير

رأت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة والتي تنعقد هذه الأيام بنقابة المهن الطبية أن تعلق العمل بصيدلياتها ابتداءا من 15 يناير وذلك لمدة 6 ساعات يوميا ,من 9صباحا وإلي 3عصرا ,علي أن يتم تحويل النقابات الفرعية للصيدلي المخالف للقرارات إلي التأديب ,وذلك اعتراضا علي قرارات وزير الصحة الاخيرة تجاه المهنة وممارسيها ولحين تطبيق قرار 499 والذي يخص هامش الربح للصيدلي.

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كما نادت الجمعية العمومية الحكومة والنواب بتوفير جميع الأدوية للمريض ,وفي تصريح له أكد نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد أن النقابة مع المريض المصري وما يتم الاعتراض عليه هو سياسات الوزارة تجاه الصيادلة والخاصة بتسعير الدواء ,ولا مساس للوطن ,وإنما الجمعية تنعقد بشكل دوري لبحث أي مستجدات ومحاولة حلها.

يذكر ان الجمعية قد أعلنت اعتراضها الكامل علي قرار الوزير الدكتور أحمد عماد ,وزير الصحة,والخاص بحجب بعض الأدوية من الصيدليات واقتصارها على المستشفيات مثل “الأنتي إتش أر”.

وأوضح الدكتور محيي عبيد سبب القرار أن الدواء مكانه الطبيعي الصيدلية.

من جانبه أكد أمين صندوق النقابة الدكتور “وحيد عبد الصمد” أن نقيب الصيادلة أرسل مذكرة رسمية إلي عبد الفتاح السيسي ,رئيس الجمهورية ,موضحا فيها 15 نقطة حول تحريك سعر الدواء.

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وأضاف عبد الصمد أن الإدارة المركزية بوزارة الصحة تدير حوالى 44 مليار من الجنيهات ويجب أن يتولي مسؤليتها رجل ذو خبرة كافية في مجال الدواء ,كما تساءل عن سبب استثناء الصيادلة من اجتماعات الوزارة مع الشركات علي الرغم من أن القانون يعطي الحق للنقابة في المشاركة في قرارات تحريك الأسعار.